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〈北部〉竹北國中學區喬不定 縣府：作業中

2017-03-25

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市斗崙里、中崙里部分住戶，不滿國中學區重新調整後，恐無法選擇就讀成功國中，質疑有民意代表施壓；縣府教育處強調絕無施壓情事，並表示國中學區劃分尚在行政作業中，定案後將公告，並設置緩衝期。

竹北市斗崙兼中崙里長鄭建村表示，成功國中校地，早期是都市計畫徵收斗崙及鹿場兩里的土地而成立，自九十八學年度首屆招生至今，都是以縣政九路（含南段）為界，以東唸成功國中或是成功與博愛兩校共同學區；以西讀博愛國中。

鄭建村說，在教育處的學區會議上，學者建議調整各校學區，其中斗崙里、中崙里改以縣政六路與台科路為界，取消共同學區；但許多住戶發現，成功國中的學區調整，其他里原本調整後又取消，只有斗崙和中崙兩里變動，質疑教育處是受到民代施壓，導致學區草案一改再改，毫無公信，讓原地主的就學權益受損。

教育處長劉明超表示，學區劃分原由市公所辦理，回歸教育處後，委託台中教育大學專業評估，曾舉辦一次諮詢會議和兩次說明會議；第一次說明會時，學者即建議斗崙里、中崙里改以縣政六路與台科路為界，但成功國中學區除這兩里，十興里、鹿場里也都會重新調整。

劉明超說，學區劃分以就近入學為優先原則，並以各校容納量和入學人數等參數，進行客觀的數據分析，也會參考實際生活環境因素做微調，包括交通動線，如是否有大馬路、河川、鐵道等阻隔，設校的歷史因素比較不會納入參考，共同學區也有其特殊條件。

劉明超說，國中學區劃分若定案公告，不會馬上實施，將設置緩衝期，有可能衝緩三年。

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  • 新竹縣竹北市斗崙里、中崙里部分住戶，不滿國中學區重新調整後，恐無法選擇就讀成功國中；教育處強調尚未定案。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市斗崙里、中崙里部分住戶，不滿國中學區重新調整後，恐無法選擇就讀成功國中；教育處強調尚未定案。（記者廖雪茹攝）

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