〈北部〉公廁提供衛生紙 地方公所為難
推廣階段不處罰 也可設販售機
〔記者彭健禮、蔡政珉、許展溢／綜合報導〕環保署啟動「衛生紙丟馬桶」政策，未配合者可能被告發罰鍰，苗縣長徐耀昌於縣務會議中，也請環保局研議相關因應措施，不過，規範項目中包括「提供衛生紙」，不少鄉鎮市都面顯難色，除了增加預算負擔，也認為是對民眾公德心的考驗。
環保局副局長陳華盛表示，目前仍為推廣階段，不會處罰；他也明白要提供衛生紙，將增加支出，地方公所可於「提供衛生紙」或「設置衛生紙販售機」之中，擇其一。不過，若發現衛生紙溢出垃圾桶或掉在地上造成環境髒亂情形，將依「廢棄物清理法」，罰一千二百到六千元。
環保署啟動「衛生紙丟馬桶」政策，預計六月底前，全台公廁都需張貼提醒標語、提供衛生紙、廁所垃圾桶加蓋，及周圍十公尺全面販售衛生紙，未配合者可能被告發罰鍰。苗栗縣轄管公廁共七百八十九座，環保局已責請各權管單位配合，未來也會納入公廁評鑑或稽查項目。
增加預算負擔 考驗民眾公德心
對於「提供衛生紙」，不少公所都面顯難色，苗栗、頭份、苑裡、通霄等公所都認為，除了增加支出，衛生紙恐怕還得用外盒上鎖固定，也恐怕衛生紙整包被取走。
竹南鎮公所轄有廿三座公廁，馬桶間有七十多間，初步規劃採一座公廁擺放提供一包衛生紙，每週更換，加上衛生紙盒等設置，一年約需廿多萬元，若每個馬桶間都擺放一包，恐是筆不小經費負擔；三義鄉公所則選擇採取設置衛生紙販售機的方式因應。
苗市、南庄公所指出，不少公廁都是老舊管線，採化糞池規劃，若衛生紙丟馬桶，也擔心造成阻塞。
環保局表示，過去國人習慣將如廁衛生紙丟進垃圾桶，容易產生異味及導致蚊蠅、細菌孳生，「衛生紙丟馬桶」可減少垃圾與異味，還能提高如廁舒適度。目前市面上所有品牌的衛生紙遇水都會分散，但若為添加濕強劑及纖維較長的「面紙或紙巾類」，千萬不要丟入馬桶，以免造成馬桶及管線堵塞。
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