〈北部〉稅務服務櫃台 桃園6區公所啟用

2017-03-25

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕市府地方稅務局昨天在龜山、八德、平鎮、觀音、新屋、復興區公所設置稅務服務櫃台，方便民眾就近辦理各種稅務服務。

市長鄭文燦出席龜山區的啟用典禮表示，地方稅務局在區公所設置稅務服務櫃台，民眾只要攜帶身分證即可就近申辦房屋稅籍證明、繳納證明、補發地方稅繳款書及全國總歸戶財產清單、綜所稅各類所得清單，提供隨到、隨辦、隨取件服務，並受理各項地方稅申請案件與法令諮詢。

地方稅務局局長林延文表示，總局位於桃園區，四個分局分別位於中壢、大溪、楊梅、蘆竹區，為了落實在地化服務，去年八月、十月先在龍潭區、大園區公所設置稅務服務櫃台，去年受理件數總計三九二九件，今年截至二月底共受理一四七○件，代表這項便民措施符合民眾需求，因此昨天同步在六個區公所設置稅務服務櫃台。