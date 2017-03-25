〈北部〉雙連坡靶場流彈傷民 林全允檢討
〔記者鄭鴻達、涂鉅旻、周敏鴻／綜合報導〕國軍又誤傷民眾！民進黨立委陳賴素美昨天在立法院質詢說，陸軍六軍團位於楊梅區的雙連坡靶場，上週竟發生流彈誤傷民眾的意外；對此，行政院長林全表示要嚴肅檢討。六軍團表示，已暫停使用這處靶場，將增建遮彈板等，確認安全無虞後才恢復使用。
陳賴素美質詢時拿出一顆步槍子彈，她指出，陸軍某單位上週在雙連坡靶場進行打靶，流彈竟射進社區打傷民眾，她當時就要求國防部暫停打靶，並在現場等候很久，但靶場仍持續射擊，現場還可撿到子彈。
她表示，楊梅區雙連坡靶場在兩年前也陸續發生流彈打穿送貨司機手臂、打破民宅水管等意外，她要求行政院督促國防部，針對國內各靶場進行安檢，並了解雙連坡靶場的設施是否有缺失，建立、檢討發生事故後的標準作業程序。
林全答覆說，會了解情況並嚴肅檢討，若無法百分之百把握靶場的安全，就應暫停打靶，他要求國防部立即檢討，提出改進方案，在兩週內報告。
六軍團：暫時停用 增建遮彈板
陸軍六軍團發布新聞稿表示，事發當天獲報後，立即指派高階幹部到場了解，並暫停使用靶場、組成專案小組，雙連坡靶場已完成地面整平工程，後續的遮彈板將由七道增建為十道，確認設施安全無虞後才會恢復使用。
上週被流彈擊中的陳姓市民說，十三日傍晚五點多，他開車返家才剛下車，左大腿上方的鼠蹊部就感到劇痛，他原本以為有人拿石頭丟他，豈料低頭一看，地上竟有一顆彈頭，幸好並未射入體內，否則後果不堪設想，他向陳賴素美陳情，希望軍方加強管理，不要「讓子彈亂飛！」
雙連坡靶場的附近居民說，住處距離靶場約一公里，經常聽到打靶的聲音，也有多次流彈殃及民宅，流彈竟然打到人，實在太危險了。
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標題：〈北部〉雙連坡靶場流彈傷民 林全允檢討
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