| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「桃園自在遊」 官民合辦線上預約

2017-03-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府和民間業者合辦「桃園自在遊」線上旅遊服務，結合各個季節、不同節慶的觀光活動，在網路平台開放預約，讓遊客「一指搞定」遊程，初步規劃十二條旅遊行程，有桃園機場捷運站周邊景點，還有新屋石滬、龍岡米干節等活動，讓遊客深入體驗桃園之美。

5步驟報名 先規劃12條行程

市府觀光旅遊局局長楊勝評指出，「桃園自在遊」行程結合當地文史團體、社區，並開放社區達人帶路，提供深度景點及私房行程，滿足時下遊客喜愛慢走、漫遊、深入當地人文的旅遊需求，首發第一季規劃五大主題共十二條旅遊行程，包括配合觀光活動推出的兩項限定主題遊程。

其一是配合龍岡米干節的「龍岡心、米干情」，品嘗雲南美食米干，還能欣賞龍岡清真寺等異國風情；另配合農業博覽會推出「農博樂逍遙遊」，規劃四條旅遊行程，參觀農業博覽會並玩透周邊的觀光景點。

喜歡單車旅遊的朋友，有兩條「鐵馬行腳桃園」行程，包含悠遊三坑鐵馬道、新屋綠色隧道；「遊新屋賞石滬」也規劃兩條海線旅遊行程；「桃園品酒饗宴」行程，可到桃園酒廠品酒及酒粕香皂ＤＩＹ。

楊勝評說，「桃園自在遊」網頁報名程序簡便，只要選擇日期、人數、立即預定、輸入資料（保險使用）、付款等五步驟，即可完成報名程序，未來每季至少推出五條特色行程，民眾可利用網路報名，詳情到桃園觀光導覽網站查詢。

廣告
  • 市府和民間業者合辦「桃園自在遊」線上旅遊服務，五個步驟即可完成報名程序。（記者謝武雄翻攝）

    市府和民間業者合辦「桃園自在遊」線上旅遊服務，五個步驟即可完成報名程序。（記者謝武雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
公廁提供衛生紙 地方公所為難

推廣階段不處罰 也可設販售機環保署啟動「衛生紙丟馬桶」政策，未配合者可能被告發罰鍰，苗縣長徐耀昌於縣務會議中，也請環保局研議相關因應措施，不過，規範項目中包括「提供衛生紙」，不少鄉鎮市都面顯難色，除了…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：〈北部〉「桃園自在遊」 官民合辦線上預約


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.