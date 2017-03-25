〈北部〉「桃園自在遊」 官民合辦線上預約

2017-03-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府和民間業者合辦「桃園自在遊」線上旅遊服務，結合各個季節、不同節慶的觀光活動，在網路平台開放預約，讓遊客「一指搞定」遊程，初步規劃十二條旅遊行程，有桃園機場捷運站周邊景點，還有新屋石滬、龍岡米干節等活動，讓遊客深入體驗桃園之美。

5步驟報名 先規劃12條行程

市府觀光旅遊局局長楊勝評指出，「桃園自在遊」行程結合當地文史團體、社區，並開放社區達人帶路，提供深度景點及私房行程，滿足時下遊客喜愛慢走、漫遊、深入當地人文的旅遊需求，首發第一季規劃五大主題共十二條旅遊行程，包括配合觀光活動推出的兩項限定主題遊程。

其一是配合龍岡米干節的「龍岡心、米干情」，品嘗雲南美食米干，還能欣賞龍岡清真寺等異國風情；另配合農業博覽會推出「農博樂逍遙遊」，規劃四條旅遊行程，參觀農業博覽會並玩透周邊的觀光景點。

喜歡單車旅遊的朋友，有兩條「鐵馬行腳桃園」行程，包含悠遊三坑鐵馬道、新屋綠色隧道；「遊新屋賞石滬」也規劃兩條海線旅遊行程；「桃園品酒饗宴」行程，可到桃園酒廠品酒及酒粕香皂ＤＩＹ。

楊勝評說，「桃園自在遊」網頁報名程序簡便，只要選擇日期、人數、立即預定、輸入資料（保險使用）、付款等五步驟，即可完成報名程序，未來每季至少推出五條特色行程，民眾可利用網路報名，詳情到桃園觀光導覽網站查詢。