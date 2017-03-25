〈北部〉「桃園自在遊」 官民合辦線上預約
2017-03-25
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府和民間業者合辦「桃園自在遊」線上旅遊服務，結合各個季節、不同節慶的觀光活動，在網路平台開放預約，讓遊客「一指搞定」遊程，初步規劃十二條旅遊行程，有桃園機場捷運站周邊景點，還有新屋石滬、龍岡米干節等活動，讓遊客深入體驗桃園之美。
5步驟報名 先規劃12條行程
市府觀光旅遊局局長楊勝評指出，「桃園自在遊」行程結合當地文史團體、社區，並開放社區達人帶路，提供深度景點及私房行程，滿足時下遊客喜愛慢走、漫遊、深入當地人文的旅遊需求，首發第一季規劃五大主題共十二條旅遊行程，包括配合觀光活動推出的兩項限定主題遊程。
其一是配合龍岡米干節的「龍岡心、米干情」，品嘗雲南美食米干，還能欣賞龍岡清真寺等異國風情；另配合農業博覽會推出「農博樂逍遙遊」，規劃四條旅遊行程，參觀農業博覽會並玩透周邊的觀光景點。
喜歡單車旅遊的朋友，有兩條「鐵馬行腳桃園」行程，包含悠遊三坑鐵馬道、新屋綠色隧道；「遊新屋賞石滬」也規劃兩條海線旅遊行程；「桃園品酒饗宴」行程，可到桃園酒廠品酒及酒粕香皂ＤＩＹ。
楊勝評說，「桃園自在遊」網頁報名程序簡便，只要選擇日期、人數、立即預定、輸入資料（保險使用）、付款等五步驟，即可完成報名程序，未來每季至少推出五條特色行程，民眾可利用網路報名，詳情到桃園觀光導覽網站查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
公廁提供衛生紙 地方公所為難
推廣階段不處罰 也可設販售機環保署啟動「衛生紙丟馬桶」政策，未配合者可能被告發罰鍰，苗縣長徐耀昌於縣務會議中，也請環保局研議相關因應措施，不過，規範項目中包括「提供衛生紙」，不少鄉鎮市都面顯難色，除了…
網友回應
熱門新聞
- 高市新興鬧區凌晨自小客與重機追撞 騎士命危
- 走過13年旅程 薰衣草森林尖石店即將熄燈
- 侯怡君罵人妖急滅火 揭利菁扯蕭大陸 虧共事一夫
- 黑幫就想砍饒舌歌手 牽拖唱歌太吵
- iPhone 7紅色不用搶？網友大感意外
- 1000安200盜100觸身球 王勝偉挑戰另類大三元
- 輝山乳業作假帳 改寫港股閃崩紀錄
- 擁92公斤安毒 毒梟這回被收押禁見
- 自由談》迷陣中的小英政府
- 獨家》客運甩死女學生 時速曾高達72公里
- 戀棧被轟下台 甘比亞前總統賈梅轉行當菜農
- 嚇阻中國潛艦 P-3C實彈演練
- 前國安局長楊國強 任駐泰代表
- 「粉紅收屍隊」 施媚術騙老榮民獻積蓄
- 《道歉啟事》
- 緬甸軍迫害頻傳 聯合國要查
- 【人生護理站】被父母拋棄的孩子
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai is world’s 8th-greatest leader: ‘Fortune’
- 陳清水、涂阿玉 入選日本高球名人堂
- 經典賽大豐收 票房收視創新高
- 國手教練車禍殞難 新明國中手球隊含悲奮戰
- 港特首大選 曾俊華最後衝刺
- 《謠言終結站》 電子煙可助戒菸? 醫︰完全不建議
- 時空膠囊 美妝經典
- 自由廣場》大毒梟無保請回...
- 愛妻久病離世 夫仰農藥輕生
- 關史蒂芬妮換了男人 終於懷女兒
- 踩到「馬勝吸金」錢坑 疑悲劇之始
- 面對自閉症 他畫出生命力
- 中國沒品 冰球賽贏球還打台灣隊
- Fendi三輪車 李毓芬耍萌
- 國泰醫院設心血管中心 造福銀髮族
- 裘莉讓小布開心了 終於肯直接對話
- 酒後口角 菜刀斷好友手指、腳筋
- SBL冠軍戰》中場頒年度MVP 兩隊都怕遭拐氣
- 美官員：國務卿提勒森月底會見NATO成員
- 【朵朵小語】斷了訊
- 【詠歎調】百合花的回憶
- 出席博鰲論壇 蕭萬長推台資比照中資待遇
- 裸婦困下水道3天 獲救時陌生狗守著她
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉「桃園自在遊」 官民合辦線上預約
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分