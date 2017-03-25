〈北部〉前瞻基建多落空 藍批中央放棄宜蘭

2017-03-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕行政院公布「前瞻基礎建設」計畫，宜蘭縣政府爭取十一項重大建設，總經費約一千三百億元；卻僅通過北宜直鐵環境評析費一千二百萬元。國民黨議會黨團批評，中央不重視宜蘭，更放棄宜蘭；民進黨議會黨團說，是有點失望，但尊重中央全盤考量的決定；縣府指出，前瞻計畫其他領域細項還未敲定，會繼續向中央爭取納入。

行政院「前瞻基礎建設」計畫出爐，與宜蘭預期的落差很大；北宜直鐵與鐵路高架、陽明醫院二期建設經費、健全宜蘭道路路網經費等全數落空；國民黨議會黨團書記長黃定和抨擊，中央根本放棄宜蘭縣，讓地方發展原地踏步，行政院長林全曾允諾補助陽醫二期擴建計畫經費，升格為醫學中心，前瞻計畫卻未納入，根本是欺騙縣民感情。

無黨籍縣議員薛呈懿也認為，這次前瞻計畫，只有相對不緊急的北宜直鐵環評費通過，非常可惜，宜蘭人迫切需求的醫學中心、推廣文化發展經費都沒有列入，中央對宜蘭發展困境完全不了解，令人遺憾。

民進黨議會黨團總召張秋明說，只有列入北宜直鐵環評費用，是有點失望，但中央決定是經過全盤考量，民進黨團表示尊重，其他建設還有納入前瞻計畫等機會，黨團會全力協助縣府爭取。

立委陳歐珀說，行政院已承諾除了北宜直鐵環評費，其他建設也會以年度預算執行，陽大醫院升級，林全已做過承諾，匡列入國家公共建設預算，只要陽醫提出二期計畫就可獲經費執行，不會因為沒編進前瞻預算而停擺。

吳澤成：會繼續爭取納入其他領域

宜蘭縣代理縣長長吳澤成表示，前瞻計畫分成軌道建設、城鄉風貌、水環境、綠能及數位建設等領域，各領域細項還未列出，縣府會繼續爭取，把宜蘭建設納入相關領域預算。

眾所關切的北宜直鐵案，行政院只通過環評費；黃定和直言，之前就是因環評未過而停擺，立委陳歐珀一直爭取也無毫進展，這次還是只列環評費用，給人原地踏步的感覺。陳歐珀說，林全承諾環評完成後，將支持推動北宜直鐵，他呼籲環評等相關程序加緊進行，才能符合縣民期待。