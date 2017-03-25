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〈北部〉苗縣研擬畜牧場管理自治條例 業者吐苦水

2017-03-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣畜牧場有四百五十七家，數目龐大，不過一直沒有相關管理辦法，縣府近日邀集業者，討論研擬自治條例，但業者認為，縣府規劃的廠域地點與住宅需距五百公尺，有一定難度，且抱怨若住宅為之後興建，「豈不成換我們要搬家！」大吐苦水。

縣府農業處表示，縣議員陳光軒曾在議會提案，因此著手擬定自治條例，對縣內畜牧廠域，進行規範，並說明未來設置管理條例後，將不溯及既往，目的是針對新設和增設場地做出明確規範，希望取得最大共識，近來持續與業者溝通，目前逐漸整合意見中，希望法案早日上路。

業者指出，對於產業而言，有兩大難題，首先是苗栗縣四百五十七間畜牧場，大多主要設立在山坡地，受地形限制，要在山坡地附近找到距離住宅五百公尺的地點，有一定難度。

另外，業者也表示，現今的畜牧場，部分畜牧場雖然距離住宅小於五百公尺，但是可能是畜牧場先設置後，附近才興建住宅，若法令強制要求既有業者，難免不公平，他們也無奈。

農業處表示，能了解業者難處，自治條例目的是讓業者經營與居民生活取得平衡，未來會針對新設置和既有業者擴廠時，加以規範。

陳光軒表示，他三不五時接獲民眾陳情畜牧場臭味等問題，因此提案希望設管理條例，透過明確規範，解決長久以來困擾民眾生活環境品質的問題，同時也讓產業維持良好運作，公部門執法也更有依據，創造三贏局面。

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  • 苗栗縣畜牧場有457家，數目龐大。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣畜牧場有457家，數目龐大。（記者彭健禮攝）

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