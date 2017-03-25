〈北部〉中壢、桃園觀光夜市租金 議員批太低

2017-03-25

公有攤販應保障弱勢 公平篩選

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府訂定中壢、桃園觀光夜市的攤位收費辦法，租金僅四四○元到九一○元不等，引起外界質疑「賤租」，市議會臨時會審查時，舒翠玲等多位議員批評價格太低，不符合市場行情，表示公有攤販原本是保障弱勢，如今已有變成壟斷之虞，要求市府加強管理、建立篩選機制。

市府：收費參考其他五都標準

市府經濟發展局局長朱松偉說，收費辦法通過後才有法源依據，收費是參考其他五都的標準，中壢觀光夜市比現在降價一點，桃園觀光夜市因生意不如預期，仍維持不收費。

中壢降至440元起 桃園仍免費

中壢觀光夜市攤商的月租費，不含每個月五百元清潔費，六平方公尺目前收費四八○元、新制降為四四○元，九平方公尺目前收費七一○元、新制降為六五○元，十二．六平方公尺目前收費一千二百元、新制是九一○元；至於桃園觀光夜市，因為攤商反映生意不佳，現況與未來都不收費。

中壢區籍的市議員王浩宇說，中壢觀光夜市的攤位轉租情形嚴重，市府的租金不到一千元，但轉手做「二房東」，每月獲利高達一、二萬元；市議員劉仁照也認為租金過低不符比例原則，建議採取競標方式，讓市場機制決定、也增加市庫收入；舒翠玲認為公有攤販要以弱勢族群、青年創業優先，建立公平機制，不能讓少數人壟斷。

市議員魯明哲、舒翠玲表示，既然中壢、桃園觀光夜市都有攤位收費辦法，應該一體適用，不該一市兩制；但桃園區籍的市議員黃婉如、林政賢反對，表示桃園觀光夜市的生意不如中壢，等攤販有賺錢後再收租金。