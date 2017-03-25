〈北部〉學校場地收費漲價 桃市長：可酌減

2017-03-25

公益可免收 議會允報教局備查

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會審查市府提出的各項收費標準，在租借學校場地部分，新的收費標準比目前高，多位議員擔心將影響社區居民到學校活動的權益；市長鄭文燦表示，學校場地收費標準都是上限，各校可自主酌減後報教育局備查，公益活動也可以減半或免收。在鄭文燦說明、爭取後，議會最後予以備查。

市府新訂的學校場地收費標準部分，半日或夜間租用五十公尺游泳池為八千元、廿五公尺游泳池四千元、活動中心四千元、運動場三千元、網球場八百元、視聽教室二千元、教室四五○元，若為全日租用，均為半日價格的一．五倍。

教育局局長高安邦說，舊的收費標準在九十二年訂定，升格後已失效，新訂的收費標準賦予學校更大的彈性，收費也有法源依據，不會影響民眾在校園開放時間到學校活動的權益。

但市議員謝彰文等人質疑說，萬物皆漲，民眾薪水沒漲，學校場地收費不該湊熱鬧，以五十公尺游泳池為例，以往全日收費一萬元，新制調高到一萬二千元，漲幅高達二十％，建議維持原來的收費標準。

市議員劉仁照也說，很多社區發展協會與學校共用活動中心，雙方搶用容易有衝突，市民大學有一大部分也是借用學校教室，市府不宜調高收費；市議員黃敬平擔心說，教育局授權各校有自主權，但換了校長後可能又有新的收費方式，徒增社區民眾困擾。

公所場地收費 擬定標準再提出

另外，在區公所行政大樓場地收費部分，只有四個區公所提出辦法且收費標準不一，在議員的質疑下，市府先撤回，將由民政局邀集各區公所開會，討論收費標準後再共同提出。

市議員黃婉如、謝彰文說，各公所的收費標準不一，對市民不公平；市議員劉茂群、范綱祥認為，各區公所的活動場地條件不同，可以有差異性收費，但必須要有說帖；市議員詹江村表示，由於公益活動租借場地免費，擔心有人打著公益之名行推銷之實，要求加強稽核。

鄭文燦表示，各區公所的設備不同、場地面積也有大小，各自訂定不同的收費標準是慣例，收費容許有差異性，但還是要有一套標準，他要求民政局召集各區公所研議。