〈北部〉礁溪明德訓練班 規劃藝文綠活基地

2017-03-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉明德訓練班，縣政府將與國有財產署簽約代管，計畫在北營區設置藝文空間，南營區闢為生活公園，打造藝文綠活基地。但地方意見兩極，縣議員林成功認為，如此可提升鄉民生活品質。不過，縣議員吳宏謀認為，縣府作法浪費土地價值，應規劃商業區增加財源。縣府表示，營區基地將先整修並進行環境綠美化，未來對於土地使用，仍須再作溝通整合意見。

宜蘭縣政府昨天至礁溪鄉武聖廟辦理基層建設座談，由縣府工商旅遊處副處長池騰聯針對明德訓練班未來規劃做專案報告；他表示，礁溪明德訓練班土地分南、北營區，北營區約兩公頃，南營區約三公頃，民國一○四年初，陸軍蘭陽地區指揮部自該營區撤離，土地長期閒置，縣府與地方向國防部爭取土地釋出，最後軍方同意以代管方向處理，並將主管機關移轉給國有財產署。

縣府預訂在四月底，與國有財產署簽約代管明德訓練班用地，納入礁溪養生花園小鎮願景，打造礁溪藝文綠活基地，北營區設置藝文空間，培養藝文人才，南營區闢建生活公園，提供在地居民一個可以欣賞表演、運動及從事休閒活動的公共空間，總經費約一億三千萬元。

縣議員林成功表示，礁溪發展快速，卻長期沒有供民眾休閒的公園綠地，嚴重影響生活品質，造成鄉內人口流失，支持縣府還地於民的計畫。縣議員吳宏謀卻認為，營區位於市中心黃金地段，打造成藝文空間與公園太浪費，礁溪還有很多公有地可以建置公園，明德營區應設置為商業區，帶動商業發展，縣府應召開公聽會聽取地方意見。

池騰聯表示，縣府代管後，短期打造礁溪藝文綠活基地，先針對營區既有建築修繕，進行環境綠美化，並打掉四周封閉的圍牆，讓民眾得以進行運動休閒活動，體驗營區風貌。對於未來土地利用，縣政府建設處指出，明德營區土地還是機關用地，要如何使用還有討論空間，待地方聲音達成共識，可以轉換土地使用分區作其它用途。