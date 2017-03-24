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〈北部〉招攬香港客 花蓮送智旅卡

2017-03-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣首推限量一千張「太平洋智慧旅遊卡」，將於月底帶往香港，送給當地踩線團及旅遊業者，方便自由行旅客抵花後，享受便利的智慧旅遊，每張智旅卡除可使用三天無線網路，還能一併整合交通運具及食、宿、遊、購等相關優惠。

花蓮近年陸續拓展空中聯外交通廊道，香港─花蓮直航班機自去年十二月啟航後，迄今已增加至每週七班次，花蓮縣長傅崐萁本月廿九日將與觀光、農業等相關業者及代表，赴香港行銷花蓮，拓展旅遊商機。

花蓮縣政府觀光處還趁勢推出首批「太平洋智慧旅遊卡」，當作香港行的見面禮，除以七星潭為封面背景外，卡片本身還印有超受遊客歡迎的花蓮紅面鴨吉祥物，盼能提升自由行旅客造訪花蓮的意願。

觀光處代理處長彭偉族說，太平洋智慧旅遊卡主要整合花蓮既有交通運具及相關食、宿、遊、購的優惠，導引旅客暢遊花蓮，除可享受各項商品折扣外，另還提供三日無線上網，未來預計再發行星期卡、十天卡或月卡，滿足所有遊客需求。

他強調，自花蓮─香港直航後，接獲不少自由行旅客反映因花蓮地形狹長，無法輕鬆暢遊，今年特地與中華電信合作，推出智旅卡，讓遊客飛抵機場後，就能享受便利的智慧旅遊，並搭配建議景點行程，搭乘交通運具及提供各項服務。

縣長傅崐萁說，全台觀光景氣一片蕭條，花蓮受創嚴重，不僅遊客數銳減，國旅地方消費的採購力也大幅下降，加上民宿及飯店住房率持續衰退，為了行銷在地農民辛苦所產製的伴手禮及部落手工藝品，花蓮必須向外擴展、開拓活路。

他說，月底將有觀光業、農業、原住民業、醫療業、舞蹈團及媒體記者等團隊，前往香港舉辦「花蓮觀光養生旅遊暨農特產品推廣會」，並送出限量「太平洋智慧旅遊卡」，招攬更多想要前來花蓮觀光的新客源。

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  • 花蓮縣首推限量一千張「太平洋智慧旅遊卡」，將帶往香港行銷，方便自由行旅客上網及享受各項優惠服務。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣首推限量一千張「太平洋智慧旅遊卡」，將帶往香港行銷，方便自由行旅客上網及享受各項優惠服務。（記者王峻祺攝）

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