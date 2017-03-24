〈北部〉花蓮瑞港公路災修 8月底前完工

2017-03-24

預計下月初上網招標

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年受到尼伯特等連續多個颱風大雨影響，花六十四線瑞港公路多處坍方下陷，政院工程會已於去年底核定三千多萬元經費，由瑞穗鄉、豐濱鄉公所設計發包，預計四月初上網招標、八月底前完工。

去年九月尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風及艾利颱風連續風災，以及十月水災影響，瑞港公路十多處邊坡滑落、土石流、路基坍方下陷，一度造成瑞穗鄉奇美部落交通中斷，去年交通部次長來勘災，還有議員當場下跪，盼速速核定災修經費。

花蓮縣去年災後報中央共一百五十六件災修工程，共一百四十件於去年底已核定經費，其中鄉道花六十四線瑞港公路共三千多萬元，分別由瑞穗鄉、豐濱鄉公所辦理設計及招標。

災害路段較嚴重的瑞穗鄉路段，鄉長陳進光說，其中六．九K路段至七K因地質條件差、土質容易滑動，且災損範圍較大，工程專家評估後認為如貿然重建可能會再度釀災，因此編列二百多萬元經費進行地質鑽探調查，其餘共五處崩塌點將分成二個標案，第一批已在本月二十日完成設計，最快十四天內也就是四月初辦理招標公告，希望儘快於八月底前完成災修工程。

陳進光也說，瑞穗鄉共提報九千多萬元災修，但最後只核定二千萬元，無法「一次到位」令人無奈。他認為，省道台十一甲、台三十線一樣是橫跨海岸山脈，卻只有花六十四線還是鄉道等級，海岸山脈地層破碎、每年卻只分到極少的管養費，他希望花六十四線能早日提升等級至縣道、省道，給族人安全回家的路。