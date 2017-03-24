〈北部〉培英國中女籃 首奪全國冠軍

2017-03-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市培英國中女籃隊參加全國國中籃球乙級聯賽，力克台東新生國中封后，拿下新竹市國中女籃史上首座冠軍，全心投入訓練、鮮少陪伴家人的教練陳煒銘直呼「總算能跟老婆交代了」！

市府教育處表示，培英國中女籃隊一路過關斬將闖進冠軍決賽，發揮團隊精神與苦練出的默契，力克勁敵台東新生國中，最終頂住壓力，拿下冠軍。

教練陳煒銘說，因熱愛籃球，他把每個小球員都當作自己的孩子，犧牲陪伴家人的時間投入訓練，如今拿到冠軍獎盃，是大家一起努力的成果。

新竹市長林智堅說，即將到來的世大運籃球賽將會在新竹市體育館舉行，目前籃球場地第一期整建工程已完成，不僅符合國際賽事規格，更將規劃高水準的籃球賽事及職籃賽，發展籃球運動。

市府教育處表示，舊社國小、民富國小、光華國中、建華國中與建功高中、培英國中都是新竹市積極推展籃球運動的學校，光復高中今年也已勇闖高中籃球聯賽HBL十二強，市府將持續投入籃球扎根工作。