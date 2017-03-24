〈北部〉流標7次 竹南鎮立游泳池標出去了
2017-03-24
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮立游泳館採委外營運，去年十二月底合約到期後，歷經七次流標，經公所將招標金額從兩百六十一萬元調降至一百八十萬元，第八次招標，由台中廠商得標，預計最快五月初重新開放。
竹南鎮立游泳館八十五年啟用，公所考量自營成本高，且缺乏專業管理員，採委外經營，但近年屢遭批評票價太高，業者在游泳人數減少之下，經營不善，不再續約。公所於去年十月，便先擬訂合約，對外招標，卻流標七次，游泳池於去年底關閉至今。
最快五月正式營運
公所社會文化課長劉碧珠說，泳池關閉後，公所經常接獲民眾詢問，何時再開放？部分廠商也認為投標金額過高，經檢討修正，招標金額從兩百六十一萬元調降至一百八十萬元。
廿一日開標後，共有三家廠商投標，最後由台中廠商得標；全票最高一百五十元、半票不得超過一百二十元，年票最高不超過一萬兩千元。
鎮長康世明表示，招標作業才剛完成，還未跟廠商碰面商討後續事宜，鎮民是否另有更優惠票價等，都還要與業者進一步討論，強調這次合約為六年一期，會盡快讓泳池恢復營運。
劉碧珠說，合約有規範鎮民票價八折，但廠商若能提供更多優惠，吸引更多人使用，公所也樂觀其成。
劉碧珠指出，得標業者還須調整館內各項設施，進行人員招募等作業，由於天氣逐漸回暖，廠商如可以盡快營運也是一大利多，預計最快五月初正式營運。
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