〈北部〉復育水生植物 吳聲昱獲國家肯定

2017-03-24

入圍國家環境教育獎決審

〔記者陳昀／桃園報導〕好幾方埤塘種滿水草、茂密的樹林，吳聲昱位於龍潭的基地，讓人彷彿置身「綠野仙蹤」，他是水生植物專家，最著名的就是成功復育台灣特有種「萍蓬草」，也到五十多所國中小教學生認識生態，他二月底入圍的國家環境教育獎決審，全台只有六個名額。

「我老是做呆呆的事情，種一堆花花草草，沒什麼經濟價值。」吳聲昱原本在台北有承包商事業，因為朋友託他尋找水生植物，他發現兒時記憶的水草、蜻蜓、池塘慢慢消失，毅然決定栽種、復育水生植物，連媽媽都罵他「頭殼壞去」。

吳聲昱說，大自然就是一本無字天書，他天天讀，幾十年也不厭倦，只要有人問，他也願傾囊相授。他說，常有學校因為經濟考量，動不動要拆水池，他就勸校方，不如好好復育，拿來當作學校的環境教育特色，多年來，已到五十多所國中小協助整頓水池，並帶領學生認識濕地生態，把課本上的植物種出來。

吳聲昱也鑽研風水，將《易經》的智慧對應在五大類水生植物上，他說，風水不是迷信，而是一種環境智慧，和日常生活息息相關。