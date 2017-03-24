〈北部〉手球國手邱佩雯被撞亡 學生含悲南下比賽

2017-03-24

〔記者周敏鴻／中壢報導〕手球國手邱佩雯二十二日晚間幫學生購買比賽時要飲用的礦泉水，不幸被中壢客運公車撞擊身亡，她在中壢區新明國中手球隊擔任助理教練，隊員們昨天強忍悲痛，一早就南下比賽，隊員及家長說，大家都很心疼、哀傷，甚至難過得失眠。

邱佩雯的家人昨天上午到事故現場招魂，雙手合十跟著法師誦經，祝禱邱佩雯一路好走，想到摯愛的佩雯不幸身亡，家屬難過地頻頻拭淚。

檢警也重返現場調查肇事原因，五十二歲的李姓司機供稱，駕車從龍潭出發，要返回中壢車廠，所以車上沒有乘客，因為罹患感冒而精神狀況不佳，才不慎失控衝撞檳榔攤，雖然當時有用藍芽耳機講電話，但不影響駕車。

新明國中手球隊昨天氣氛低迷，上午八點多，隊員們搭乘遊覽車要南下高雄市參加「全國師生盃暨中等學校手球錦標賽」，隊員的家長說，邱佩雯對學生很好，帶領球隊練球也很認真，她總是勉勵隊員們要多練習，讓球技精進。

「拿出好成績給天上的老師看」

家長說，邱佩雯為了幫隊員準備礦泉水而發生意外，大家都心疼、不捨，只能幫球員做好心理建設，鼓勵球員要更用心打球，「拿出好成績給在天上的老師看！」