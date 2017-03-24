〈北部〉「青年週」明起跑 「戲台開唱」打頭陣

2017-03-24

〔記者陳昀／桃園報導〕市府青年事務局四月一日將創立滿兩週年，明天起展開「青年週」系列活動，包含三月廿五日的「戲台開唱」、三月廿九日的「民意直達車」、三月廿九日至四月卅日的「桃青精神成果展」、三月卅一日的「創新創業國際論壇」，以及四月一日的Cosplay大賽「王子公主趴」。

副市長王明德昨天出席活動記者會時表示，桃園是六都平均年齡最年輕城市，市府也推動多項政策，塑造優異的就業環境來吸引青年移居，並由青年事務局輔導青年創業及產業轉型。

市府青年事務局長陳家濬表示，成立兩年來，已啟用桃園第一個「青年創業基地」、青年諮詢委員會，以及規劃「參與式預算」，並配合「亞洲．矽谷計畫」，培養創新創業及物聯網人才，鼓勵青年多元發展。

不過，市議員謝彰文說，青年事務局兩年來的績效不夠具體，建議著重就業、創業及研發技能等職涯規劃的輔導成效，不要花太多時間辦曇花一現的活動，本末倒置。