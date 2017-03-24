〈北部〉青年就業、進修及考照 桃市府補助
2017-03-24
受僱半年 可領2萬1獎勵金
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府協助青年就業、進修及考取證照，推動「青年安薪就業讚」等三項補助方案，最高補助六萬四千元，只要設籍桃園市，未滿卅歲都可提出申請，申請期限到今年底，電洽市府就業服務處338-6073。
副市長王明德昨天表示，桃園市是六都中平均年齡最年輕的城市，青年人口眾多，市府支持青年安心就業並鼓勵自主學習、考取證照，提升職場競爭力。
「青年安薪就業讚」已實施四年，市府勞動局將學歷門檻從大專院校降為高中職，並取消連續失業期的限制，推薦的企業職缺，薪資保證在二萬四千元以上，只要媒合成功並受僱滿六個月，前三個月每月給予就業獎勵金三千元，第四至第六個月每月給予四千元，半年總計可領到二萬一千元就業獎勵金。
推廣教育課程 最高1萬5
勞動局說，在自主學習部分，鼓勵待業或就業中的青年參加公私立大學、獨立學院及專科學校進修，只要完成推廣教育學分班課程，每人每年補助三個學分費，每學分最高補助五千元，最高總計補助一萬五千元。
獲甲乙級證照 獎勵8千起
勞動局表示，鼓勵青年踴躍報考各項技術士證照，只要從一○四年至今年，參加政府自辦或委辦的職業訓練相關課程、各公私立大專院校推廣教育進修課程、青年就業計畫或產業人才投資方案計畫課程，並在今年取得甲級或乙級技術士證照就有獎勵，甲級證照獎勵二萬元、乙級獎勵八千元。
勞動局說，三項補助方案即日起至十二月十五日受理申請，沒有名額限制，只要符合條件，三項可以重複申請，未來將視辦理成效，研議將考取丙級技術士證照也納入補助。
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