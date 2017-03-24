〈北部〉北宜直鐵特別預算落空 促進會：不滿意

2017-03-24

代理縣長：相信會續編經費

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕行政院昨天宣布前瞻基礎建設計畫中，編列北宜鐵路提速工程環境評析經費一千二百萬元，積極爭取北宜直鐵的東部快鐵促進會直言，非常不滿意，吃便當都不夠；立委陳歐珀則表示，持正面態度，先做環評，再做進一步規劃。宜蘭縣代理縣長吳澤成表示尊重，相信中央會續編工程經費。

反直鐵聯盟：可開行政聽證會

反北宜直鐵聯盟發言人劉勇廷表示，對於行政院提出的前瞻基礎建設中，仍然規劃有北宜直鐵的預算，希望執政者可以審慎思考，將來可以召開具有法律效益的行政聽證會。

東部快鐵促進會、立委陳歐珀、宜蘭縣多名議員與宜蘭縣政府，為爭取行政院將北宜直鐵和鐵路高架納入前瞻計畫，不斷宣示北宜直鐵的必要性，宜蘭縣政府將北宜直鐵（五百億元）與鐵路高架化（四百五十億元）並陳一案，力爭九百五十億元特別預算，但昨天行政院僅編列一千兩百萬元預算做北宜直鐵環境評析經費。

「一千兩百萬元連便當錢都不夠。」東部快鐵促進會長陳正曜怒斥，一千兩百萬元沒有什麼意義，什麼事情都做不了，可以看出政府的態度就是明顯不想做這個建設，不但快鐵沒有編預算，鐵路高架也沒有編列，雖然院長說環評過了就會全力支持，但是如果真心想做，特別預算就應該編列十億或二十億來策畫才有意義。

「對於行政院編列一千兩百萬元規劃費持正面態度。」立委陳歐珀說，林全承諾可行性評估及環評完成將支持推動北宜直鐵，因此將北宜直鐵規劃費用匡列入前瞻基礎建設計劃內，他呼籲可行性評估及環評等相關程序必須加緊進行，以符合縣民期待。

陳歐珀說，近期將與宜蘭縣政府共同向交通部爭取宜蘭縣全線鐵路高架化的年度預算，優先施作交通瓶頸路段，例如宜蘭至四城段，未來也將嚴格監督交通部協助宜蘭縣建構智慧型運輸系統、交控中心，並提升大眾運輸效能。

宜蘭縣長吳澤成透過政府發表聲明則表示尊重，他指出，行政院編列的「北宜鐵路提速工程規劃暨環境評析」經費，依照縣府瞭解，就包含北宜直鐵高架捷運化建設計畫，未來規劃評估確定並通過環評後，中央應會繼續編列相關工程經費接續執行。