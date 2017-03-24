〈北部〉營造幸福山城 苗縣133億待核

2017-03-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院推動前瞻基礎建設計畫，苗栗縣政府針對觀光發展、民生、交通、農業等面向，提出慢城、浪漫台三線、自來水普及率、瓶頸路段改善、灌排治理等五大項，總經費一百三十三點一三億元，尚待行政院核定。

苗縣府於二月十三日北上行政院，拜會行政院政務委員張景森，就前瞻基礎建設計畫框架內，提出五大項計畫，包括打造苗栗亮點「慢城」計畫，經費十二點二億元；浪漫台三線，營造沿線鄉鎮特色產業風貌，經費三點五億元。

另有提升苗縣自來水普及率建設工程，經費六十四億元；打通苗縣十一處瓶頸路段工程，經費四十二點六億元；苗栗縣田寮溝、灰寮溝區域排水治理，經費四點一五億元。

苗縣府指出，苗栗縣是全國唯一擁有雙慢城的縣市，且苗縣府也獲交通部觀光局補助，在慢城之一的三義鄉，建置Railbike，未來慢城休閒觀光勢必蓬勃發展，但周邊設施精進，有賴中央支持。浪漫台三線則為配合中央政策，可望獲得青睞。

另，苗栗縣座擁五座水庫，但全縣自來水普及率僅八十點六六％，遠低於全國平均九十二％，排名倒數第三，苗縣府也盼透過前瞻基礎建設計畫，爭取中央青睞，縮小城鄉差距。

苗縣府表示，相較於其他縣市，苗縣提出的計畫金額算是「小咖」，但都是務實所需，期望都能通過核定，將苗縣營造為幸福山城。