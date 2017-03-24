〈北部〉29案爭取逾161億 竹縣靜候佳音

2017-03-24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府表示，除了由新竹市政府主導的大新竹輕軌計畫與由國工局辦理可行性評估的五楊高架延伸案，竹縣府另向中央爭取廿九案、共一百六十一億四千九百多萬元的前瞻基礎建設，涵蓋交通、文化、水環境營造、數位、綠能環保等領域，靜候佳音中。

竹縣府表示，大新竹輕軌計畫由新竹市政府辦理可行性評估，但包含新竹縣竹北市舊市區到新竹高鐵站之間，核定之後，新竹縣也將受益。

至於竹縣府自提部分，交通類經費高達一百一十六億餘元。包含配合中山高竹北交流道改善工程而規劃的光明六路地下化工程以及福爾摩沙高速公路寶山交流道的聯絡道（竹四十三線）拓寬、寶山鄉停車場興建案、省道台一線替代道路以及台六十八線快速道路延伸到竹東軟橋段等共七案。

文化建設方面，竹縣府提出六家水圳文化景觀再現、浪漫台三線、新埔宗祠博物館等；水環境營造則爭取開發新豐鄉坡頭漁港興建遊艇碼頭、利用頭前溪高灘地興建簡易棒壘球場等，並在竹北豆子埔溪進行景觀工程。

數位建設類爭取整合新竹縣體育場、館監視系統、建立4G智慧寬頻應用城；綠能環保類，計劃建置國際環境教育園區、打造區域資源循環示範園區及產業體系。

竹縣府強調，除了跨縣市的浪漫台三線、大新竹輕軌案確定已獲行政院核定，各縣市自行爭取的單一建設計畫都還在等行政院核定，新竹縣也靜候佳音中。