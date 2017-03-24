〈北部〉竹市提378億前瞻計畫 大車站計畫、大新竹輕軌列入
2017-03-24
〔記者洪美秀／竹市報導〕行政院長林全宣布，前瞻基礎建設將啟動四年一兆元國內重大經濟建設發展計畫，新竹市政府提出五大項、三百七十八億元專案，其中大車站計畫、大新竹輕軌計畫（含竹縣部分地區）已列入前瞻基礎建設的「軌道建設」計畫項目內。
至於「水環境」項目的新竹漁人碼頭計畫和「城鄉建設」項目的棒球場新建、客家國際展演中心暨客家會館等三案也獲中央原則承諾，但因屬競爭型補助計畫，等中央主管機關公布相關辦法後，市府就會提出申請。
新竹市長林智堅說，進行城市軸線翻轉的大車站計畫，總經費五十億元，將規劃興建「跨站平台」，在不影響現有車站與鐵軌位置的前提下， 取代鐵路立體高架化、地下化等高成本方案。
林智堅表示，「跨站平台」會引進休閒娛樂、百貨等商業活動，期許縫合前後站發展、活絡後站國有土地，並結合鐵、公路達到無縫轉乘與運輸、商業效益。
林智堅說，大車站計畫不需徵收土地或進行都市計畫變更，土地以現有台鐵及國有地為主，三到四年就可完成，市府有信心結合國定古蹟新竹車站，讓新竹市成為國際城市。
市府另提出三百億元的大新竹輕軌系統興建計畫（包含竹縣部分地區一百億），期許結合新竹縣和科學園區做規劃，紓解大新竹地區及園區之間的交通。
此外，十五億元的國際展演中心暨客家會館，可容納三千到五千人。八億元的新竹市棒球場拆除新建計畫、五億元的新竹漁人碼頭計畫，因屬競爭型的城鄉建設和水環境補助項目，行政院原則上承諾，等補助辦法公布後，市府就會提出申請。
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