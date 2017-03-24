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〈北部〉竹市提378億前瞻計畫 大車站計畫、大新竹輕軌列入

2017-03-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕行政院長林全宣布，前瞻基礎建設將啟動四年一兆元國內重大經濟建設發展計畫，新竹市政府提出五大項、三百七十八億元專案，其中大車站計畫、大新竹輕軌計畫（含竹縣部分地區）已列入前瞻基礎建設的「軌道建設」計畫項目內。

至於「水環境」項目的新竹漁人碼頭計畫和「城鄉建設」項目的棒球場新建、客家國際展演中心暨客家會館等三案也獲中央原則承諾，但因屬競爭型補助計畫，等中央主管機關公布相關辦法後，市府就會提出申請。

新竹市長林智堅說，進行城市軸線翻轉的大車站計畫，總經費五十億元，將規劃興建「跨站平台」，在不影響現有車站與鐵軌位置的前提下， 取代鐵路立體高架化、地下化等高成本方案。

林智堅表示，「跨站平台」會引進休閒娛樂、百貨等商業活動，期許縫合前後站發展、活絡後站國有土地，並結合鐵、公路達到無縫轉乘與運輸、商業效益。

林智堅說，大車站計畫不需徵收土地或進行都市計畫變更，土地以現有台鐵及國有地為主，三到四年就可完成，市府有信心結合國定古蹟新竹車站，讓新竹市成為國際城市。

市府另提出三百億元的大新竹輕軌系統興建計畫（包含竹縣部分地區一百億），期許結合新竹縣和科學園區做規劃，紓解大新竹地區及園區之間的交通。

此外，十五億元的國際展演中心暨客家會館，可容納三千到五千人。八億元的新竹市棒球場拆除新建計畫、五億元的新竹漁人碼頭計畫，因屬競爭型的城鄉建設和水環境補助項目，行政院原則上承諾，等補助辦法公布後，市府就會提出申請。

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  • 新竹市立棒球場拆除新建計畫已獲前瞻基礎建設的城鄉建設項目支持。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場拆除新建計畫已獲前瞻基礎建設的城鄉建設項目支持。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府大車站計畫，已列入前瞻基礎建設的「軌道建設」計畫項目內。（記者洪美秀攝）

    新竹市府大車站計畫，已列入前瞻基礎建設的「軌道建設」計畫項目內。（記者洪美秀攝）

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