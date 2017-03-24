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〈北部〉城鄉建設 推動浪漫台三線

2017-03-24

〔記者邱奕統／桃園報導〕行政院核定的「國家級台三線客庄浪漫大道」，也是「前瞻基礎建設」中的「城鄉建設」項目之一，市長鄭文燦表示，桃園市是浪漫台三線的起點，以客家歷史、文學、音樂及茶產業為核心特色，將配合中央推動相關計畫，營造桃園客庄的人文及產業新風貌。

鄭文燦表示，「浪漫台三線計畫」是市府向中央提報的「多元文化魅力桃園計畫」重要一環，平鎮、龍潭區是重點發展區，已獲客委會補助近六千萬元進行「風華再現跨域整合計畫」、「一八九五乙未戰爭紀念碑」、「平鎮宋屋生活街區營造」及「客庄後生添手團」等，並在今年三月向客委會進行第二波提案，爭取客庄茶故事園區、國際藝術村等，並研議規劃龍潭生活街區改造、一八九五乙未戰爭紀念碑二期計畫及國際客家博覽會等三項重點計畫。

他說，未來也將配合交通部辦理「台三線公共運輸及浪漫巴士串聯案」，讓台三線不僅是貫串北台灣的內山公路，更是擁有豐富地景與特色產業的人文廊道。

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