〈北部〉水環境建設 改善主要河川

2017-03-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府向中央申請的「前瞻基礎建設」計畫，在已獲核定的「水環境建設」部分，包含「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」、「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」、「桃園市主要河川改善計畫」。其中，主要河川改善計畫是針對境內重點河川，進行水環境營造及河防安全維護，總經費五十三億元；另外，也加強桃園機場周邊河道的排洪、排水能力，避免去年六月桃園機場大淹水重蹈覆轍。

市長鄭文燦表示，「水環境建設」計畫中，納入「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」，可有效解決石門水庫淤積造成貯水量不足的問題，市府也向中央提報「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，該計畫緣於板新水廠未接專管，是從鳶山堰取大漢溪的水，導致從石門水庫放水口到鳶山堰約十餘公里的大漢溪沿線地區，都列為自來水水質水量保護區，造成大溪、龍潭區的發展及土地利用，長期受到嚴重限制。

針對桃園市內重點河川，市府提出多項改善計畫，總經費五十三億元，包含老街溪、南崁溪、社子溪的水岸環境景觀躍升計畫及「航空城機場及機場捷運周邊排水南崁溪及埔心溪改善計畫」，上述河川將進行水環境營造及河防安全維護。

鄭文燦表示，上述計畫都提報「全國水環境改善計畫」，爭取中央支持，提供桃園無虞的用水環境，全市的重點河川在兼顧河川安全下，打造休憩水岸空間，創造不缺水、不淹水、喝好水的親水環境。