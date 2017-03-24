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〈北部〉北北桃1小時生活圈 獲列「前瞻」軌道建設

2017-03-24

市府共提5案 3案已獲核定

〔記者邱奕統／桃園報導〕行政院推動「前瞻基礎建設」計畫，桃園市政府提出「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」、「多元文化魅力桃園計畫」、「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」、「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」及「打造青年創業聚落計畫」，五案的總經費高達一千八百多億元，預計八年內向行政院爭取七二三．九四億元，其中前三案已獲中央核定補助。

軌道運輸計畫 包含一鐵四捷

市長鄭文燦昨天表示，在最重要的交通部分，「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」包含桃園鐵路地下化、桃園機場捷運增設A14第三航廈站、桃園捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站、捷運棕線與捷運三鶯線延伸八德站等，建構桃園一鐵、四捷的「口字型」軌道運輸路網，串聯北北桃三個直轄市，達到擴大首都生活圈的交通效應。

他說，鐵路地下化已獲中央同意定案，多數民意也支持，完成後對桃園市會帶來巨大的都市發展效益，總經費九六四億元，市府負擔二三三億元，由交通部先進行實質的規劃設計。

鄭文燦指出，桃園機場捷運目前只通車至A21環北站，有關延伸至A23中壢車站的計畫，國發會原本建議負責施工的交通部高鐵局，等鐵路地下化完成規劃後再變更設計，但鐵路地下化已是中央核定的政策，因此要儘速推動後續作業，讓機場捷運早日延伸至中壢火車站，擴大機場捷運的營運能量。

他表示，連接台北捷運土城線的捷運三鶯線已由新北市政府發包施工，軌道、機電系統及配置都已確定，只要再增加一二○億元經費，就可將三鶯線延伸至桃園市八德區，並可轉乘桃園捷運綠線，串聯土城、三峽、鶯歌、八德等大漢溪沿岸城鎮，讓捷運效益發揮到最大，將建議行政院儘速核定，交由新北市府一併施工通車。

鄭文燦說，經台一線連接台鐵桃園車站至新莊迴龍地區的捷運棕線，所需經費約一七一億元，完工後可改善台一線交通壅塞問題，交通部已完成可行性計畫審查，市府會爭取中央儘速核定，讓棕線捷運進入後續設計規劃，並再爭取行政院針對綠線捷運延伸至中壢、大溪先核定可行性報告。

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  • 獲得中央「前瞻基礎建設」補助的「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」，包含桃園鐵路地下化等建設。（記者李容萍攝）

    獲得中央「前瞻基礎建設」補助的「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」，包含桃園鐵路地下化等建設。（記者李容萍攝）

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