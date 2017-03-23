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〈北部〉羅工設創客基地 分享好點子

2017-03-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高工獲教育部國教署補助建置的自造實驗室（校園創客中心）「羅工工坊」，昨揭牌啟用，校方希望串聯縣內各校3D列印技術，盼演自造教育服務推廣的角色。

行政院扶植3D產業，三年前開始在校園建置創客基地，宜蘭縣成功國小、羅東高工先後成立創客中心，讓自造實驗教育垂直整合，培養專業人才。

國教署副署長戴淑芬等人共同主持「羅工工坊」揭牌儀式，羅工校長張以方另與宜蘭縣政府教育處長簡菲莉簽署合作備忘錄，銜接宜蘭縣國中明年科技領域課程設計規劃，提供師資培訓與教育訓練。

「羅工工坊」有3D印表機及掃描儀、雷射雕刻機、電腦割字機，供參與者分享創作點子、自造作品；張以方說，羅工將結合成功國小創客基地、中興文創園區，建立學習平台培育專才，為地方文創產業盡份心力。

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  • 「羅工工坊」揭牌啟用，羅工校長張以方（左一）帶領國教署副署長戴淑芬（左二）等人參觀工坊的文創作品。（記者江志雄攝）

    「羅工工坊」揭牌啟用，羅工校長張以方（左一）帶領國教署副署長戴淑芬（左二）等人參觀工坊的文創作品。（記者江志雄攝）

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