〈北部〉羅工設創客基地 分享好點子

將設在藝文園區及桃園站前商圈「桃園電影節」將於五月登場，市長鄭文燦昨表示，桃園市年輕人多，看電影的人口不斷成長，以桃園區為例，人口有四十多萬人，竟連一間電影院都沒有，未來在桃園藝文園區、桃園站前商圈都…