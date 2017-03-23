〈北部〉醫師愛天文 照見台灣之光

2017-03-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮門諾醫院醫師陳志雄熱愛攝影，他曾拍攝到太平洋上難得一見的日出前「綠閃光」，還登上國際的大氣光學網站首頁，昨起他在醫院舉辦攝影展，呈現包括雲隙光、反雲隙光、月食、星雲等精彩的大氣光學、天文影像，讓等候看診的病人說「看著心胸都寬廣起來」！

興趣「夜觀天象」，陳志雄從小就愛追星，為了把美麗的星空變成永恆畫面，進而喜歡上天文攝影，醫生工作之餘就愛背著相機到處跑，鏡頭則外接天文望遠鏡及赤道儀等各種精密器材，加上厚重的腳架，動輒十幾公斤以上，「但只要有滿意作品，一切都值得」。

陳志雄家鄉在台南，二○一三年因為太太的鼓勵，一句「人的一輩子有多少時間來東部？而且在這裡又可以認識另一群人及文化。」而從西部來到花蓮門諾醫院的重症加護中心擔任專責醫師。

來到花蓮後，因大氣條件比西部乾淨，更容易拍到好照片，使他更加如魚得水，二○一五年十一月，他的「太平洋日出綠閃」（Green flash）作品，還登上了英國知名的大氣光學網站Atmospheric Optics的「每日一光學圖像（Optics Picture of the Day）」，成為另類的台灣之光。

陳醫師昨起在門諾醫院二樓走廊舉辦個人攝影展，共展出四十五張精彩作品，其中最吸引人的一張「雲隙光與反雲隙光」很難得，把兩種大氣現象拍成一張全景圖，讓人一眼秒懂背後的原理，此外還有閃電、最大滿月特寫、月食、彩虹、星雲等作品，讓候診的民眾說，看到這些照片就像仰望天空，「心情也會變得開朗」。