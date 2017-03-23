〈北部〉4隻狗9條腿… 鋼索陷阱斷腳

2017-03-23

宜蘭4處最常出現陷阱 防疫所稽查

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉山區被放置鋼索陷阱，原本要捕捉山羌、山豬，卻陸續傳出流浪狗誤觸受害，情況最嚴重者前腿皆被夾斷，鮮血直流，愛狗團體帶回四隻受傷小狗治療；宜蘭縣動植物防疫所昨天上山稽查，呼籲大家不要隨意架設陷阱避免觸法。

「四隻狗，剩下九條腿，牠們做錯了什麼嗎？」礁溪鄉匏崙社區最近屢屢傳出流浪狗誤觸鋼索陷阱，台南護生園接獲居民通報，趕到宜蘭救援，志工徐文良說，此行救回兩隻被陷阱弄傷的流浪狗，動植物防疫所另有兩隻斷腿狗，四隻狗中，兩隻前腳盡失，一隻剩下左側前後腿，一隻少了一隻腿，全被帶回台南照顧。

宜蘭縣政府農業處、警察局、動植物防疫所合組稽查小組，聯合到匏崙山區搜查，因山區遼闊又雜草叢生，藏放的陷阱不易被發現，最終無所獲；動植物防疫所說，在匏崙山區受害的犬隻，依傷口判斷，應是鋼索陷阱所致，這類陷阱被用來捕捉山羌、山豬之類的野生動物，流浪狗不小心便會無端受害。

動植物防疫所表示，礁溪鄉匏崙、員山鄉枕山、冬山鄉三清宮及仁山苗圃等四處，是縣內較常出現鋼索陷阱的區域，防疫所不定期派員巡察拆除陷阱，一○四年至今拆除五十多組鋼索陷阱，並協請轄區警察局及森警隊注意山區動態。

動植物防疫所指出，放置陷阱容易造成犬類受傷，也危及人們安全，如經查獲恐違反野生動物保育法或動物保護法，最重處五年以下有期徒刑及一百萬元以下罰金，請勿以身試法。