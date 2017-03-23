〈北部〉1斤400元天價 萬榮箭筍免費嘗鮮

2017-03-23

促銷遇產季延後 公所忍痛採購

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一斤四、五百元的「天價」箭筍，竟有免費試吃！超好康就在本週六萬榮鄉公所在紅葉溫泉區舉辦的箭筍健走及促銷活動。鄉公所農業課人員說，原以為箭筍三月下旬已盛產，但至今產量低、價格降不下來，只能依約以一斤四百元高價跟農民採購箭筍並舉辦免費品嘗會！

雖然今年氣候正常，但因閏六月緣故，導致包括西瓜、文旦柚、箭筍都有季節延後的現象。原應在三月中下旬就進入盛產的花蓮光復鄉、萬榮鄉箭竹筍，由於產地貨源稀少，農民還大嘆「採了整天才採到一袋」，因此至今都還維持一台斤四、五百元高檔；本月十九日光復鄉由農會舉辦付費的箭筍宴，一桌還要價二千五百元。

而萬榮鄉則是本週六於紅葉內溫泉舉辦「遇箭萬榮」箭筍促銷系列活動，重頭戲就是「免費」請民眾吃箭筍，包括箭筍排骨湯、箭筍炒肉絲、箭筍三鮮等，由擅長箭筍料理的部落媽媽們掌勺，只是「材料費」高昂讓鄉公所有些吃不消。

鄉長張秋美說，鄉內箭筍栽種面積一百多公頃，原本在紅葉、馬遠村共四個產銷班，今年因價格好，增加見晴產銷班，共五個產銷班。原定跟農民買箭筍促銷的經費是一台斤二百五十元，但因目前市價還有四、五百元之譜，只好忍痛「買下去」，也希望現場來玩的遊客們吃到好吃的箭筍後，也要記得順便在活動現場的產銷班攤位購買箭筍、山蘇等農特產品；而鄉公所也在臉書成立粉絲專頁，搜尋「萬榮鄉箭筍產銷班」後即可直接向農民買，減少菜蟲剝削。

系列活動還包括上午八點出發的「箭筍齊步走」，從紅葉內溫泉出發走到紅葉大橋、紅葉社區再折返，全程四公里，及摸彩、農特產品展售、原住民工藝品ＤＩＹ等。

萬榮鄉公所昨遠赴花蓮縣政府舉辦箭筍節宣傳活動，請來縣長傅崐萁擔任萬榮鄉箭筍代言人。

傅崐萁說，箭筍有高纖維和豐富營養，希望民眾多多買箭筍，吃得健康、也讓辛苦農民有收入，也當場下訂單「要買二千斤」。