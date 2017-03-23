〈北部〉校舍改建 關西國小將迎天際線

2017-03-23

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣已有一百一十八年歷史的老校關西國小，昨天動工拆除使用超過卅年、耐震係數不足的行政大樓和圖書館將以一年工期重建。

校長田世崇說，經過努力爭取經費，獲得補助八千五百多萬元執行。兩棟校舍竣工後，校園景觀風貌可望達到近七成更新，後續將在明年底前再爭取完成第二期的校舍新建。

田世崇說，學校老師將使用原來閒置的空間辦公，圖書館則改到怡欣樓二樓 ，但不影響學生借閱等推動閱讀的教學。

昨天的動土典禮由關西國小成軍兩年半的管絃樂團跟直笛隊、棒球隊與坪林國小獅隊演出。

校方表示，工程基地附近雖有斷層和盲斷層帶，但採用「筏式基礎」設計 ，無論是柱或梁的鋼筋配量也都增加，安全可望無虞。未來重建的建物採南北座向， 南面教室將設遮陽鋁格柵，以遮陽節能，並利用挑高的設計在夏季時引入南風，讓中庭節能舒適。

此外，新的校舍還講究「天際線」、建築色彩及造型，並把大門旁珍貴的老樹納入整體空間塑造。