〈北部〉新住民改造家 姊妹淘好所在
2017-03-23
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會理事長范美蓉，把自己的家提供出來，搭建花架並以東南亞各國特色彩繪牆面，希望給姊妹們聚會、培訓的戶外空間，營造第二個家的氛圍。
自越南嫁到台灣廿年的范美蓉說，她位在竹北市沿河街的住家，仿家鄉的農村風情，以越南國花—蓮花，在戶外施作一座蓮花池，姊妹淘很喜歡來此聚會，但因道路開闢，部分用地被徵收，聚會空間變得狹窄。
為此，她參與縣府交通旅遊處的社區規劃師培訓，並申請計畫補助，重新改造。
范美蓉和李芬蘭、吳榮添、楊禮仁、李建勳等社規師們，以DIY購料方式，重新粉刷住家外牆，每面彩繪都有其象徵意義，中國科技大學視覺傳達設計系學生也來幫忙。
其中一面外牆「復原」蓮花池，並繪製越南、台灣、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家國旗；一面是穿著傳統服飾、溫柔又堅強的越南女性，在士農工商各領域都有傑出表現；還有一面牆畫上佛塔、一○一、雙子星等各國代表性建築，象徵多元民族融合。
戶外也搭建一座花架，準備栽種爬藤類植物，將來提供涼快的聚會場所，也省下每次辦活動雇工搭棚的錢。
范美蓉說，經協會努力爭取，國立空中大學三月起借中國科大新竹校區教室開課，提供新竹地區新住民修習學分，目前已有十五人報名，課程內容多元化，讓新住民有深造的機會。
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