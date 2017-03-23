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〈北部〉一例一休成本高 四方鮮乳4月起漲10元

2017-03-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮四方鮮乳牧場，生產的「四方鮮乳」，為全國前十大鮮乳品牌，在全台透過有機店鋪通路銷售，竹苗區則有宅配服務，但隨原物料逐年上漲及一例一休影響，將於四月一日起，調漲鮮乳售價，每瓶九百四十六毫升的鮮乳，漲為九十五元，漲幅超過一成。

四方鮮乳董事長蔡南表示，近年來收乳價格及其他相關成本也跟著上漲，同業鮮乳商品價格紛紛調漲，但過去五年來鮮乳沒有調漲，上漲成本皆由公司吸收，但近期生乳價格大幅調漲及一例一休人力成本上升，公司已無法再全部承擔，因此於四月一日起，調整相關乳製品產品價格。

蔡南說，有機通路店鋪部分，鮮乳由每瓶八十五元調漲為九十五元，為統一售價，宅配訂戶部分，鮮乳由每瓶八十元，同樣調漲為九十五元，不過原有訂戶享有九十二元優惠價。

「這是沈重的決定，請訂戶諒解。」蔡南說，連日來，公司已接獲不少訂戶電話詢問，有訂戶可以接受，但也有訂戶表達不再續訂。

四方鮮乳牧場於八十三年設立，並自設乳品加工廠，牧場擁有三百多頭乳牛，從牧場環境衛生、牛隻健康，到擠牛乳過程的每個環節，都嚴格把關，是台灣第一家榮獲衛福部生產履歷認證的牧場。

面對乳品大廠競爭，蔡南深知唯有提升品質，才能突圍，除自家生乳，也提供契約酪農，每公斤二元的額外獎勵金，收取優質生乳，因此四方鮮乳的品質獲有機通路商青睞，雖每日僅生產約十噸生乳，市占率僅一％，但也擠身前十大鮮乳品牌。

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  • 四方鮮乳將於4月1日起調高售價。 （記者彭健禮攝）

    四方鮮乳將於4月1日起調高售價。 （記者彭健禮攝）

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