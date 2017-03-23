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〈北部〉竹市校園廁所美學 7校36間大改造

2017-03-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動新校園運動，除進行校園整體環境改造，也力推廁所美學，獲教育部補助一○九四萬元經費，進行七校、卅六間廁所大改造，其中虎林國中結合藝術課程，把廁所化身為「草間彌生」的藝術園地，學生變得愛「上」廁所。

虎林國中校長鄭明谷說，校內八間廁所已使用廿年，過去因設計施工或使用不當造成排水管漏水、天花板積水腐蝕導致塌陷，加上陰暗潮濕，味道不好，師生都不太敢使用，經動支三百多萬元補助經費改造後煥然一新。

鄭明谷說，八間廁所分設在Ａ棟校舍一到四樓。一樓為木質外觀；二樓用極對比色突顯空間感；三樓結合藝術課程「向草間彌生大師致敬」，由學生透過貼紙，將廁所化身為草間彌生的圓點繽紛藝術牆，以紫色為主色，搭配紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫色燈罩，展現活潑色彩，成了最受歡迎的廁所；四樓以粉色、綠色展現男、女廁的對比感。

藝術風格 學生愛上廁所

八間廁所改造完工後，學生說，大家都變得愛「上」廁所， 有如進入五星級飯店及藝術園地般，心情都變好。

新竹市副市長沈慧虹昨天前往視察，看到嶄新漂亮的廁所，讚嘆「在虎林國中念書的孩子連上廁所都好幸福！」

市府教育處長謝傳崇說，今年除虎林國中外，新竹國小廁所也已完成改造，以卡通造型為主題並以３Ｄ立體畫布置，減少低年級學童對廁所的恐懼。

其他包括載熙國小、東園國小與三民國中、光武國中、培英國中等五校也將在今年陸續完成改造，期許建構校園廁所美學。

載熙國小注重機能性，強調通風節能及維修便利，會以載熙寶寶做識別標誌。

三民國中則改善原有水電管路和外牆壁面的裝飾，力求亮眼及整齊美觀。

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  • 虎林國中由師生共同參與改造，讓學生都愛「上」廁所。（記者洪美秀攝）

    虎林國中由師生共同參與改造，讓學生都愛「上」廁所。（記者洪美秀攝）

  • 虎林國中以草間彌生為發想，讓學生都愛「上」廁所。（記者洪美秀攝）

    虎林國中以草間彌生為發想，讓學生都愛「上」廁所。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府推動校園廁所美學。（記者洪美秀攝）

    新竹市府推動校園廁所美學。（記者洪美秀攝）

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