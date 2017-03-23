〈北部〉竹市校園廁所美學 7校36間大改造
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動新校園運動，除進行校園整體環境改造，也力推廁所美學，獲教育部補助一○九四萬元經費，進行七校、卅六間廁所大改造，其中虎林國中結合藝術課程，把廁所化身為「草間彌生」的藝術園地，學生變得愛「上」廁所。
虎林國中校長鄭明谷說，校內八間廁所已使用廿年，過去因設計施工或使用不當造成排水管漏水、天花板積水腐蝕導致塌陷，加上陰暗潮濕，味道不好，師生都不太敢使用，經動支三百多萬元補助經費改造後煥然一新。
鄭明谷說，八間廁所分設在Ａ棟校舍一到四樓。一樓為木質外觀；二樓用極對比色突顯空間感；三樓結合藝術課程「向草間彌生大師致敬」，由學生透過貼紙，將廁所化身為草間彌生的圓點繽紛藝術牆，以紫色為主色，搭配紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫色燈罩，展現活潑色彩，成了最受歡迎的廁所；四樓以粉色、綠色展現男、女廁的對比感。
藝術風格 學生愛上廁所
八間廁所改造完工後，學生說，大家都變得愛「上」廁所， 有如進入五星級飯店及藝術園地般，心情都變好。
新竹市副市長沈慧虹昨天前往視察，看到嶄新漂亮的廁所，讚嘆「在虎林國中念書的孩子連上廁所都好幸福！」
市府教育處長謝傳崇說，今年除虎林國中外，新竹國小廁所也已完成改造，以卡通造型為主題並以３Ｄ立體畫布置，減少低年級學童對廁所的恐懼。
其他包括載熙國小、東園國小與三民國中、光武國中、培英國中等五校也將在今年陸續完成改造，期許建構校園廁所美學。
載熙國小注重機能性，強調通風節能及維修便利，會以載熙寶寶做識別標誌。
三民國中則改善原有水電管路和外牆壁面的裝飾，力求亮眼及整齊美觀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
將設在藝文園區及桃園站前商圈「桃園電影節」將於五月登場，市長鄭文燦昨表示，桃園市年輕人多，看電影的人口不斷成長，以桃園區為例，人口有四十多萬人，竟連一間電影院都沒有，未來在桃園藝文園區、桃園站前商圈都…
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
- 英國國會恐攻 台灣遊客現場直擊影片曝光
- 周嘉麗因病感悟 勾2男籲愛要及時
- 2017年F1賽季預覽
- 指台環評條件嚴 林義守擬砸500億赴美投資鋼鐵廠
- 金高恩叔姪戀8個月玩完
- 司改會議》判例文化扼殺法官創造 險被委員廢除
- 北京反薩德 美前官員指不願後花園被侵入
- 加班費、休息都沒增加 六成七勞工不滿新制
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 台超辣護理師菲律賓爆紅 台商笑稱實踐新南向
- 父挺陽岱鋼 駁斥不孝八卦報導
- 國中畢典露臉 日愛子公主略顯豐腴
- 林美珠︰地方疑難雜症 四月函釋
- 明年縣市長選舉提名╱非執政縣市 民進黨由主席徵召
- 浩鼎案 檢變更起訴法條 翁啟惠最重判無期刑
- 南投擬訂自治條例 輔導取代裁罰
- 毒梟大搖大擺走出法院「難怪民眾對司法失望」
- 6領域外國人才 居留5年可歸化
- 《健康充電站》心臟病衛教講座
- 自由廣場》硬性例休 防君子難防小人
- 自由談》想贏洪秀柱？攻敵必救！
- 肝策會下月起提供免費C肝篩檢
- 男兒淚和解大平台 徐乃麟道歉利菁爽了
- 猿隊季前分析》大王扛主砲 「猿」助投手
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 林書豪搞笑無極限 梳半屏山秀腹肌
- 自由廣場》基隆捷運 輕選擇
- 擁92kg安毒無保請回 毒梟變裝落跑
- 蘇治芬秘書農會選舉涉賄 50萬交保
- 賣命爬窗竟GG 柯佳嬿從這看出端倪
- NCC最快4月初停播中廣兩網
- 投資人質疑川普成長政策 歐股續下滑
- 亞歷鮑德溫 化聲賤嘴萌娃
- 金剛戰士有同志 馬國再傳審核
- 〈國際現場〉西爾斯百貨恐倒閉
- 網購個人衛生用品 退貨定義不清
- 助妻殺岳母 曾智忠免死在牢中告透透
- 洪中常會奇襲 黨代表選舉案懸宕
- 比肩毛鄧 「習思想」擬入中共黨章
標題：〈北部〉竹市校園廁所美學 7校36間大改造
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email