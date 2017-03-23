〈北部〉人口逾40萬 桃園區沒電影院
將設在藝文園區及桃園站前商圈
〔記者邱奕統／桃園報導〕「桃園電影節」將於五月登場，市長鄭文燦昨表示，桃園市年輕人多，看電影的人口不斷成長，以桃園區為例，人口有四十多萬人，竟連一間電影院都沒有，未來在桃園藝文園區、桃園站前商圈都將陸續引進電影院，也希望桃園電影節在舉辦多屆後累積特色傳統，並培養紀錄片觀影族群及拍攝人才。
鄭文燦表示，目前全市大型影城有蘆竹區台茂購物中心的美麗華台茂影城，中壢區大江購物中心的星橋國際影城、威尼斯影城及八德區廣豐新天地的國賓影城，四十多萬人的桃園區還沒有電影院，未來將在桃園藝文園區、桃園站前商圈陸續引進，另外位於中壢區的機場捷運A22老街溪站商業用地，未來招商時也將邀請民間投資設立商場與電影院。
他說，市府也將中壢馬祖新村活化為「桃園電影光影館」，原來的桃園市藝文中心改造為「桃園光影文化館」，不定期舉辦人文藝術影展，打造人文電影、藝術電影的播映基地，讓喜歡電影的人有更多的選擇。
「桃園電影節」訂於五月十二日至廿五日在中壢馬祖新村「桃園電影光影館」、大江星橋國際影城登場，以紀錄片為主軸，十四天的展期中共有七十五部影片參展，將播放一○三場次，並有映後座談及電影主題講座。
文化局表示，電影節從四月起售票，分一般票、套票與團體票三種，一般票一次看一場，票價五十元；套票一次購買六場，票價一九八元；團體票限定卅人以上，每人卅元。
太平洋建設捐地5800坪 市價4900萬
〔記者周敏鴻／楊梅報導〕太平洋建設公司捐贈市價約四千九百萬元的五千八百坪土地給楊梅區公所，區長姚敦明說，這些土地將作為市府「路平計畫」的道路，辦理綠美化並規劃人行步道、自行車道。
太平洋建設公司董事長章啟明表示，楊梅區外來人口愈來愈多，公共設施土地不足，因此捐贈土地回饋鄉里，提供楊梅區公所開闢道路，提升地方生活品質。
這塊土地位於三民路旁，面積共五千八百坪，姚敦明說，將配合市府的「路平計畫」，開闢道路並做好綠美化，也保留人行步道與自行車道，結合周邊環境的丘陵地貌與田園景觀，打造綠色道路。
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將設在藝文園區及桃園站前商圈「桃園電影節」將於五月登場，市長鄭文燦昨表示，桃園市年輕人多，看電影的人口不斷成長，以桃園區為例，人口有四十多萬人，竟連一間電影院都沒有，未來在桃園藝文園區、桃園站前商圈都…
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標題：〈北部〉人口逾40萬 桃園區沒電影院
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