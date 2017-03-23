〈北部〉不走傳統讀寫教學 這家幼兒園招生年年額滿
2017-03-23
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區龍祥幼兒園是一○四年成立的非營利幼兒園，第一學期只招生一半，因為價格便宜，又摒棄既定教材與傳統的讀、寫教學，從第二學期起幾乎都招生額滿，活潑、開放的教學方式也是教育局推動的方向。
「我要去沙水區看加多少水才能蓋沙堡！」「我要去積木區蓋長髮公主的高塔！」「我要到語文區演故事給大家看！」龍祥幼兒園的課程督導凃嘉新表示，規劃語文、益智、積木、扮演及科學等不同教育功能的學習區，讓孩子自由選擇，再透過小組或個別的實作活動，探索、學習和討論，培養「主動學習」的態度，強調以孩子為中心的「主題教學」及「角落學習」。
教育局幼兒教育科科長辛采芳指出，幼兒園學童年齡小，傳統的讀、寫、算術教學必須長時間坐在座位上，不但影響肌肉發展，也限縮學童的創意想像空間。
主題式教學是以幼兒的生活經驗來設計教學活動，發掘孩子們的興趣，也提供動手實作的機會，這是非營利幼兒園推動的方向。
家長李斯惠分享說，不但價格相對便宜，實作課程也能加強孩子和同儕合作的能力；家長李曜任也說，看到孩子從做中學，並實踐在生活中，覺得很棒。
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