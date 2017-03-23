〈北部〉讚啦 社宅增設非營利幼兒園

2017-03-23

近期將公布設置地點

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市目前有四所「非營利幼兒園」、共十九班，九月還要在桃園區、中壢區各開辦三班，未來將擴大興辦，預計三年內在全市達到六十班的目標；市長鄭文燦表示，推動中的部分社會住宅也要興辦非營利幼兒園，近期會公布設置地點，照顧年輕夫婦，減輕育兒的經濟壓力。

教育局說，桃園市的公立幼兒園數量只佔三成四，公立幼兒園的學童人數只佔全部幼兒園學童的一成九，不符合教育部訂定的公立、私立幼兒園四比六目標，還需再增設五十一所公立幼兒園。

教育局說，過去五年已新增五十八班（公立），為擴大供應量，目前以增設「非營利幼兒園」為主、公立幼兒園為輔，預計三年內讓「非營利幼兒園」達到六十班的目標，今年九月開辦的桃園區大有非營利幼兒園、中壢區龍興非營利幼兒園，各有三班，約九十個名額。

規劃公共托育、親子館等

鄭文燦說，教育局增設公立幼兒園的進度已超越中央規定的進度，但和其他縣市不同的是，桃園市人口多且持續成長，閒置教室有限，除在國小、國中附設幼兒園外，將「非營利幼兒園」納入社會住宅是新的方向，已發包的社會住宅暫不更動，會設置在基地較大、需求較高的社會住宅，近期就會公布地點。

市府都市發展局規劃在桃園市十處基地興建社會住宅，除了已開工的中路二號基地外，桃園區、中壢區、八德區、蘆竹區都有基地，鄭文燦說，社會住宅的一樓、二樓要彈性使用，除了設置店舖鞏固生活機能，也規劃設置公共托育中心、日間照顧中心、非營利幼兒園、親子館、青創辦公室等。

「非營利幼兒園」是由政府提供建物、設備等，委託民間團體經營，沒有寒暑假、全面提供課後留園服務，每月學費約五千至六千元不等。

市府推動「非營利幼兒園」，私立幼兒園是否擔心受到衝擊？桃園市陽光幼教協會理事長林彥綸表示，兩者仍有市場區隔，私立幼兒園只要拿出教學特色或服務好，不必太擔憂，但學生人數少的私立幼兒園，經營上相對艱辛，希望市府也給予協助。