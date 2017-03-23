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英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：蹦蹦車

2017-03-23

蹦蹦車是太平山重要賣點，門票及周邊商品年收入2000萬元，整體經濟效益估計有4000多萬元，過去行駛期間，太平山一年遊客有38萬人次，停駛後減少10萬人次。

蹦蹦車起點太平山莊，終點站茂興站，車道全長3公里，單趟行車時間約25分鐘，沿途可見到檜木、壯觀山林、雲海，終點有森林步道，置身其中遠離塵囂，彷彿走入世外桃源。

蹦蹦車受災前，不少遊客上太平山指定搭乘，但班次及座位有限，形成僧多粥少，帶團上山的旅行社，要派專人排隊預購車票，尤其是假日，常出現一票難求的盛況。（記者江志雄整理）

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標題：〈北部〉小檔案：蹦蹦車


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