〈北部〉竹東狗狗公園傳毒狗 飼主怕怕
2017-03-23
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮河濱公園裡的狗狗公園月初才啟用，未料就傳出毒狗事件，一名韓先生發現愛犬「多莉」在公園裡誤食毒餌後趕快送去洗胃才保住一命。
韓先生把愛犬中毒經過PO上臉書社團，引起警方重視，已有警員主動留言聯繫要調查這起毒狗案，但尚未有任何進展。
韓先生說，廿日下午他帶十年前認養的流浪犬米格魯「多莉」到狗狗公園玩，「多莉」吃下草皮上一塊綠綠的東西後很喘、眼睛紅紅的且搖搖晃晃，明顯不對勁。
他趕緊把「多莉」送到獸醫院急救洗胃，還好發現得早，沒有影響到肝腎，但家人非常心疼。
韓先生在臉書社團裡的貼文，引起飼主們紛紛互相標註提醒、分享先前當地傳出的幾起毒狗事件，提醒帶狗過去時一定要小心。
韓先生說，「多莉」吃到的毒餌看起來像廚餘，可能是被大雨淋濕所以稀稀的，出現的位置在停車場往籃球場方向的大樹下方草地，他建議飼主們帶愛犬去河濱公園，最好用牽繩牽著不要放任毛小孩跑跳，比較安全。
韓先生貼文後獲得不少飼主回應，有人說愛犬三天前也在河濱公園中毒；有人則在停車場往蓮花池方向草地、水車旁的停車場發現毒物，擔心棲息在公園裡的松鼠、麻雀等生物也可能中毒受害。
不少飼主紛紛留言說，原本想說多了一座狗狗公園，可以帶愛犬去跟別家的狗狗交流，沒想到那麼危險，在警方未抓到毒狗兇手前，打算先不要帶狗去散步。
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