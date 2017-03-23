〈北部〉苗縣府欠公所6.6億 分期還挨轟
2017-03-23
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府舉債遠遠超過法定上限，引發縣民關注。另外，苗縣府積欠各鄉鎮市公所總欠款約六億六千萬元，不少鄉鎮市公所首長批評嚴重影響公所財務，希望縣府設法償還。最近縣政府去函各公所，表示每個月將至少償還七十萬。不過，有鄉鎮市長反批，「挪用地方的中央補助款，現在才分期慢慢還，沒道理」。
苗縣府主計處表示，縣長徐耀昌上任後，把償還公所債務列為施政優先目標之一，目的是不影響財政，妨礙地方公所施政運作，所以努力開源節流。
主計處指出，目前以積欠泰安鄉一億元、苗栗市九千九百萬較多，縣府透過通案控管基本行政開支、以及工程結餘款項，大約可以省下約兩億元，希望能夠早日還款。
苑裡鎮長杜文卿批評，當時苗縣府隨便挪用中央給地方的補助款，讓地方頭痛，畢竟地方公所財源並不充裕，許多工程案只能自己先想辦法付給廠商，以免縣府的問題殃及地方，如今卻只用一紙簡單公文，表示將分期付款還錢，對於被欠款動輒超過千萬的公所而言，簡直是杯水車薪，「不如一次還完」，不然許多鄉鎮市長卸任後都還不完，影響現任者施政，搞不好還會被民眾批評。
苗栗市長邱炳坤說，苗縣府一開始隨便挪用款項很「可惡」，加重市公所財政負擔；且幫縣府「施工」，工程款卻由公所先自行負擔，還遲遲等不到縣府款，許多補助發不出來，「只能認了」，如今要用這種方式還錢，令人無奈。
頭份市長徐定禎希望，苗縣府能注重財政自律性，不要重蹈覆轍。
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