| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗縣府欠公所6.6億 分期還挨轟

2017-03-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府舉債遠遠超過法定上限，引發縣民關注。另外，苗縣府積欠各鄉鎮市公所總欠款約六億六千萬元，不少鄉鎮市公所首長批評嚴重影響公所財務，希望縣府設法償還。最近縣政府去函各公所，表示每個月將至少償還七十萬。不過，有鄉鎮市長反批，「挪用地方的中央補助款，現在才分期慢慢還，沒道理」。

苗縣府主計處表示，縣長徐耀昌上任後，把償還公所債務列為施政優先目標之一，目的是不影響財政，妨礙地方公所施政運作，所以努力開源節流。

主計處指出，目前以積欠泰安鄉一億元、苗栗市九千九百萬較多，縣府透過通案控管基本行政開支、以及工程結餘款項，大約可以省下約兩億元，希望能夠早日還款。

苑裡鎮長杜文卿批評，當時苗縣府隨便挪用中央給地方的補助款，讓地方頭痛，畢竟地方公所財源並不充裕，許多工程案只能自己先想辦法付給廠商，以免縣府的問題殃及地方，如今卻只用一紙簡單公文，表示將分期付款還錢，對於被欠款動輒超過千萬的公所而言，簡直是杯水車薪，「不如一次還完」，不然許多鄉鎮市長卸任後都還不完，影響現任者施政，搞不好還會被民眾批評。

苗栗市長邱炳坤說，苗縣府一開始隨便挪用款項很「可惡」，加重市公所財政負擔；且幫縣府「施工」，工程款卻由公所先自行負擔，還遲遲等不到縣府款，許多補助發不出來，「只能認了」，如今要用這種方式還錢，令人無奈。

頭份市長徐定禎希望，苗縣府能注重財政自律性，不要重蹈覆轍。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
人口逾40萬 桃園區沒電影院

將設在藝文園區及桃園站前商圈「桃園電影節」將於五月登場，市長鄭文燦昨表示，桃園市年輕人多，看電影的人口不斷成長，以桃園區為例，人口有四十多萬人，竟連一間電影院都沒有，未來在桃園藝文園區、桃園站前商圈都…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：〈北部〉苗縣府欠公所6.6億 分期還挨轟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.