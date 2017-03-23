〈北部〉《看問題》該整頓了 租金應回歸市場機制

2017-03-23

記者謝武雄／特稿

公有市場、公有攤販長期以來的租金偏低，這雖然是政府照顧弱勢族群的美意，但多年來也被外界詬病，有部分攤商已非大家想像的「經濟弱勢」，再加上政府缺乏有效管理，反而讓「真正弱勢」的族群望「攤」興嘆，低廉的租金又未跟著物價同步調整，導致外界質疑賤租。如何讓租金回歸市場機制並接近市場行情，是市府的當務之急。

原本公有市場、公有攤販就像社會住宅一樣，具有一些公益特性，所以租金才特別低廉，既然要保障弱勢，就應該建立類似「社會住宅租金補貼機制」，評比經濟收入等基本條件，單親、隔代教養、原住民可以加分，才能確保攤商評選達到照顧弱勢族群的目的。

由於現行法令保障既有承租者優先，導致攤販出現壟斷甚至「代代相傳」的世襲亂象，要解決問題，最好的方式就是讓租金貼近市場行情。

例如大溪區僑愛公有市場，當初鎮公所將租金調高好幾倍，被攤販抵制不願進場，在場外隨意設攤交易，公所最後將市場租給民間超市經營，提供乾淨購物環境，區公所也有很好的租金收入，這就是回歸市場機制的優點。

管理公有市場、公有攤販，市府應該建立市場機制，畢竟賠本的生意沒人做，只要行銷成功，讓夜市成為地方的觀光、美食特色，自然就會人潮不斷，適當地調高租金也符合社會公義。