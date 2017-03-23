〈北部〉觀光夜市攤位月租480元 轉讓喊200萬
將更便宜 議會今天審新訂收費
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會臨時會今天將審議市府各類收費標準，其中，中壢、桃園兩個觀光夜市的攤販月租費不含每個月五百元的清潔費後，六平方米攤位只要四四○元、九平方米是六五○元，十二．六平方米的攤位月租費也不過九一○元，由於夜市攤位的權利轉讓費用高達二、三百萬元，引起外界質疑賤租。
中壢觀光夜市攤商目前的月租費，不含每個月五百元清潔費，六平方米是四八○元，九平方米是七一○元，十二．六平方米是一千二百元，市府新訂的收費標準「比現在更便宜」；至於桃園觀光夜市，因為攤商反映生意不佳，目前並未收費。
對此，市府經濟發展局局長朱松偉表示，桃園市的觀光夜市租金價格是參考其他五都收費而訂定，如果市議會認為偏低，市府願意採取競標方式，讓攤位的承租價格符合市場行情。
被批賤租 市府：參考其他五都
熟悉內情人士透露，觀光夜市雖然每隔一段時間就重新分配攤位，但因為現任者優先，大都是同一批攤販輪來輪去，「外人」幾乎無法介入，形同特權壟斷，而觀光夜市的攤位轉讓費用動輒叫價二、三百萬元，讓平民百姓只能「望攤興嘆」，相對於市府收取低廉的租金價格，「這不是賤租？什麼才是賤租？」
中壢區籍的市議員王浩宇表示，中壢觀光夜市攤位轉租的情況很普遍，轉租的價格在一萬四千元到兩萬元之間，二手承包的攤商利潤有限，他建議市府對於攤位要維持點名的機制，如果點名三次不在場就應取消資格，但也必須給攤販足夠的休息日，否則會有過勞問題，建議每個月最多十天的休息日且事先登記。
市議員范綱祥認為，租金費用不符市場行情，應該可以討論；也有不願具名的市議員透露，觀光夜市的攤販幾乎已變成特權，輕鬆轉租當二房東，每個月就有上萬元收入，轉讓權利金更喊價二、三百萬元，攤販開雙Ｂ名車也時有所聞，市府應該要改革。
經發局市場管理科長林坤德說，現行法令保障既有攤位，只要攤位按照規定營業，重新續約就擁有優先承租權，觀光夜市的攤販月租費是在升格前由市公所訂定的，已多年未調整，升格後是否調整？市府尊重多數民意。
夜市協會：兩年未有攤位轉讓
中壢觀光夜市協會理事長周年炳表示，以往曾聽過攤位轉讓，但他上任兩年後已無這種狀況，轉租是少數攤販，因為工作太累想休息，但也只有短期的一、二個月；他說，租金其實很合理，攤販靠天吃飯，碰到雨季或天候不佳就無法做生意，大賣場、網路購物興起也影響夜市的消費，攤商只是餬口度日而已，沒有外界想像的這麼好賺。
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標題：〈北部〉觀光夜市攤位月租480元 轉讓喊200萬
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