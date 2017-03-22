〈北部〉全國音樂、籃球賽 國華國中雙冠

2017-03-22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮國華國中參加全國學生音樂比賽、籃球聯賽，榮獲雙料冠軍，創下校史最佳成績，羅東鎮長林姿妙昨天頒贈六萬元獎勵金，稱讚他們是羅東之光。

本月十三日在基隆市舉行的全國學生音樂比賽，國華國中國樂團過關斬將，比賽自選曲「茉莉花」，演奏時氣勢磅礡，展現熟練技巧與默契，獲得一致好評，在B組十五支代表隊中，以九十二．一分勇奪特優第一名。

校長陳國章說，國華國樂團民國九十年成軍後，參加十四次宜蘭縣賽，摘下十三次全縣第一名，一○一學年度開始，連獲五次全國賽特優，本屆賽前一個月犧牲假日集訓，獲得佳績實至名歸。

此外，在台北市比賽的教育部國中學生籃球聯賽，國華國中在十九日的決賽中，球員將士用命，以五戰全勝佳績摘冠，身高一百九十公分的中鋒劉長昇，身材高大，在籃下虎虎生風，對手派兩名球員看守，仍無法有效封鎖，優異表現引起許多球隊注意，他希望在地就學，加入國立宜蘭高中籃球隊，日後踏入職籃圓夢。