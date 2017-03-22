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〈北部〉達人培育2新品種蘭花 蘭展獲獎

2017-03-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉光豐吉安蘭園園主劉定榮，長年投入蘭花新品種的培育與種植，今年參加台灣國際蘭展，以劉氏花蓮黑天使及劉氏花蓮星光大道等二株花榮獲「新品種個體獎」。

劉定榮說，今年有四百多株新花參賽，只有二十株受獎，他培育的兩株新品都獲得新花獎，鄉長黃馨昨前往蘭園恭喜與鼓勵。

劉定榮說，他長期專研原種交配，有多年的經驗，所培育的蘭花約三千多種，各個從大到小每一種都外型獨特顏色亮麗，育種最重要的是，必須要有好的原生種才能孕育出好的後代，由於台灣四季分明，先天上擁有良好的育種條件，因此努力專研於此，感謝評審們的肯定，劉氏花蓮黑天使於花瓣及各方面條件上展現艷麗耀眼，不會褪色，而劉氏花蓮星光大道特色則是以多花、多梗取勝。

台灣國際蘭展今年在台南蘭花生物科技園區盛大舉行，以「Discover Sustainable Orchids：台南台蘭生生不息」為主題。黃馨說，福興村劉定榮是國寶級的蘭花達人，不僅栽培蘭花也從事研究工作，對於蘭花品種不斷創新突破，將配出來的品種加以培育，參加各項比賽，榮獲優異成績，為地方爭取無限光榮，是吉安的驕傲，也以他為榮。

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  • 吉安鄉光豐吉安蘭園主劉定榮今年參加台灣國際蘭展獲「新品種個體獎」。（記者王錦義攝）

    吉安鄉光豐吉安蘭園主劉定榮今年參加台灣國際蘭展獲「新品種個體獎」。（記者王錦義攝）

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