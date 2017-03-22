〈北部〉獨居嬤怕用瓦斯爐 榮家撿柴送她

2017-03-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉寡居多年的六旬江姓婦人，害怕使用瓦斯爐，多年來過著燒柴煮水的原始生活，但近年因行動不便，無法外出撿柴，花蓮地檢署與榮民之家體恤江婦辛苦撿柴，請社會勞動人撿花蓮榮家內的枯枝，昨天還送上油鹽等物資。檢察長黃和村說「社會勞動助人助己相得益彰」，江婦收到大批木柴感謝說：「可以少撿一個月，感恩啦！」

阿嬤感恩：「可以少撿一個月！」

六十歲的江姓婦人寡居十多年，身為榮眷又膝下無子，是榮家長期關懷對象，每月僅靠數千元補助過日，曾因使用瓦斯爐不慎釀成火災，從此對於瓦斯相當恐懼，所以長年燒柴煮水度日。

花蓮榮家主任戴家興說，曾邀請江嫂住進榮家遭婉拒，一直說她自己一個人住習慣，但撿柴不方便，因此想到榮家內每次颱風過後都很多的枯枝，就請社會勞動人撿拾整理，昨天連同花蓮市代會主席蘇美珠捐贈的物資一起送給江嫂。

戴家興說，榮家內種有六百多棵樹，在當年都是由榮民一手種植，每棵樹的成長過程均代表著每個榮民背後一段故事，因風災被吹倒的樹木枯枝，拿來再利用幫助這些經濟弱勢燒柴火的榮民或其遺眷，也是適得其所。

專員劉進成說，花蓮市衛生掩埋場已封場，風災過後的殘枝樹木只能採堆置方式處理，不能運往宜蘭利澤焚燒，這次運用廢棄樹枝來做公益又能節省公帑，相當有意義，未來也會定期幫江嫂補充柴火。

社勞人小王（化名）說，因為酒駕遭服勞役，這次得知整理枯枝是要幫助老人家，社會勞動還能兼做善事，真的是很難得，因此在使用鏈鋸一刀一刀的下鋸時，心裏總會浮起江嫂在使用這些柴火時那股溫馨畫面。

檢察長黃和村說，社會勞動替代短期刑及罰金刑，提供無償勞力貢獻公益活動，是現代刑事政策柔性司法進步象徵，這次公益活動幫助榮家解決環境問題，也讓社勞人能感受到自已的行為受到社會肯定及認同，對於社勞人未來的心境相信絕對是正面的影響。