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〈北部〉西湖柚花藝術節 遊園車輕鬆逛

2017-03-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉盛產文旦柚，每年三、四月間柚花盛開時節，都會舉辦柚花季活動帶動觀光，今年鄉公所更推出遊園車，方便民眾賞柚花，一起參與「柚花藝術節—花香引柚」。

西湖鄉長古木賢指出，柚花藝術節系列活動將於四月一日至四月二日登場，預計今年受氣候影響，尚未盛開的美麗、清香柚花，屆時可以綻放在民眾眼前，讓人間四月天鋪滿雪白花朵，清新花香更令人心矌神怡。

西湖鄉在地企業更認養十輛電動遊園車，民眾可以一邊踩踏行進、一邊為電動車充電，目前委託西湖鄉休閒產業發展協會負責，鄉公所有意將遊園車的綠能結合素有環保之鄉美譽的西湖鄉景點，打造出觀光新風景，將在柚花季期間亮相，相關收費標準可洽鄉公所。

另外，柚花藝術節活動還邀請客家大廚劉菊英掌廚，將當地食材佐以柚香入菜，歡迎遊客一起品嘗「品香柚花宴」，饕客可電洽：037-356936訂桌，每桌三千。

有意前往西湖鄉體驗柚花之美的民眾，可於一日、二日在高鐵苗栗站及台鐵苗栗車站前站搭乘免費接駁專車，詳細發車時間可上FB粉絲專頁「西湖柚花藝術節」查詢。

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