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〈北部〉劉興欽漫畫教育館 內灣國小揭牌

2017-03-22

〔記者蔡孟尚／橫山報導〕新竹縣政府在內灣風景區裡的內灣國小新設一座「劉興欽漫畫教育館」，昨天由國寶級漫畫家劉興欽、縣長邱鏡淳揭牌啟用，希望為學校教育與漫畫大師搭建良好合作平台，讓漫畫藝術教育在新竹縣傳承。

邱鏡淳說，出身新竹縣橫山鄉的劉興欽是揚名國際的漫畫家，內灣風景區內的許多漫畫意象設施都取材自他的作品，為了打造以鐵路內灣支線為軸心的一線九驛漫畫夢工場，縣府特別利用內灣國小二間教室施作漫畫教育館第一期工程，規劃建置時空走廊區、漫畫創作區、穿越時空區及人人是漫畫家等四區，展出劉興欽的漫畫、發明作品，並複刻劉興欽的作畫場域，另外還有影音播放劉興欽的生活紀錄。

劉興欽漫畫教育館從四月一日起，週末假日上午九點到下午四點免費開放參觀，平日接受二十人以上的團體預約參觀，讓遊客到內灣除了欣賞山水風光、品嚐客家美食、體驗道風情外，也能深入探索本土的漫畫文化。

縣府教育處表示，劉興欽漫畫教育館二期工程取得教育部國民及學前教育署的重視，補助四百四十萬元進行規劃，工程包括漫畫迎賓大道、漫畫打卡區、藝術文創新天地區、漫想者空間平台、互動及DIY區、無障礙漫畫電梯等。

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