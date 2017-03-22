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〈北部〉通苑白帶魚捕獲量 慘跌近9成

2017-03-22

價格飆漲 每公斤八百元

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕歹年冬！苗栗縣通苑區漁會不少漁民指出，往年可以抓到至少七、八千公斤的白帶魚，今年數量銳減，將近捕撈季末，還抓不到一千公斤，價格也飆至每公斤八百元價格。

「現在真的要用物已稀為貴形容了！」通苑區漁會漁民指出，位於苗栗縣南部的通霄、苑裡兩鎮，不少漁民靠海依賴捕魚維生，但是今年的白帶魚真的很難抓，出海一趟不是捕不到十公斤，就是一無所獲，令人辛酸。

「可能是氣候異常，影響到白帶魚出沒在通苑海域。」通苑區漁會研判，曾看過類似研究報告，指出因為氣候異常影響，白帶魚這樣的外洋性洄游魚類，未來可能捕獲量會逐漸減少，可以說是一項警訊。

苗栗縣政府農業處漁業科表示，尚未接獲通報，白帶魚屬於季節性魚類，推估可能是區域性影響，但目前主要監控海域的常態性魚類數量，利於掌握海域狀況。

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  • 通苑地區這個季節的白帶魚捕獲量慘跌。（記者蔡政珉攝）

    通苑地區這個季節的白帶魚捕獲量慘跌。（記者蔡政珉攝）

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