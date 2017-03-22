〈北部〉入學通知單寫生父母 領養人困擾

2017-03-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市戶政單位每年會整理六歲學齡兒童資料後，交給教育處，由各校寄發入學通知單給家長，但卻接連兩年發生領養家庭父母收到的入學通知單上，家長姓名是寫生父母，讓領養父母傻眼難受，直呼戶政及教育單位太粗心，已造成領養家庭的困擾。

市府：未來個案處理及校對

新竹市府民政處戶政科表示，第一時間已致歉，去年就向內政部戶政司反映，但仍未更新資料，才會造成領養家庭困擾。由於新竹市領養家庭中剛好適齡要進小學的學童不到十人，未來會請各區戶政事務所針對領養家庭的學齡兒童做個案處理及校對，避免再造成困擾。

新竹市府教育處學管科表示，每年各國小都會依據戶政單位提供的學齡兒童資料下載後寄發入學通知給家長，一般來說，小一新生的入學通知單上，收件人只會出現小孩姓名及貴家長收等字眼，但因竹市三民國小及清華大學附設小學都屬總量管制學校，為讓家長能確實收到通知，會以掛號方式寄發入學通知單，才會出現上述困擾。

家長：同樣錯誤 去年已發生

投訴家長說，他們領養的小孩今年六歲要進小一就讀，上週收到學校以掛號寄出的入學通知單，但孩子的家長姓名竟寫生父母，完全沒有養父母的名字，讓他們既難受又憤怒，尤其這樣的錯誤去年已發生，今年又上演同樣情況，抨擊戶政及教育兩個單位怎會接連出錯？

家長質疑，學校及戶政單位應不難發現孩子的姓名與家長的姓不同，卻不詳加查證就寄發入學通知單，因領養的孩子還小，尚未告知其身世，卻先被政府單位的粗心刺傷，實在讓人失望。

教育處學管科表示，未來會請學校寄發入學通知單時，以「貴家長」做收件人，針對領養家庭的學童個案會再與戶政單位核對資料，或請戶政單位註記，避免再發生類似情況。