〈北部〉特招甄選入學 2校祭出免學雜費
2017-03-22
〔記者陳昀／桃園報導〕桃連區專業群科特招甄選入學即起至廿四日受理報名，有九校提供四十八科、二二九四個招生名額，比去年增加一成。其中，台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（原桃園農工）的農業群特色班、私立清華高中的軌道車輛特色班，入學後可三年免學雜費。
市府教育局副局長高玉姿指出，特招甄選入學不受招生區限制，且不考學科，只考四月廿九日舉行的術科測驗；北科附工的農業群特色班、清華高中的軌道車輛特色班設有會考，每科成績達「基礎」的門檻，入學可享三年免學雜費。
教育局中等教育科科長林光偉表示，今年首次加入特招的學校包括大興高中時尚造型科時尚造型婚禮設計班與餐飲管理科航空餐飲特色班、北科附工汽車工程特色班、清華高中軌道車輛科特色班、新興高中電子科特色班，以及永平工商的汽車科、餐飲管理科。
林光偉表示，實施免試後，學生第一志願選填職科比例一直維持在五成左右，教育局因此積極增加專業群科特招名額，今年就比去年增加二一二個名額，讓更多學生能提前選擇學校及職科，剩餘名額將回歸免試繼續招生，為學生分流。
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特招甄選入學 2校祭出免學雜費
桃連區專業群科特招甄選入學即起至廿四日受理報名，有九校提供四十八科、二二九四個招生名額，比去年增加一成。其中，台北科技大學附屬桃園農工高級中…
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