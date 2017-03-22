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〈北部〉〈大溪國小運動中心工程〉挨批違規動工 變賣材料

2017-03-22

議員：監督單位未把關

〔記者李容萍／大溪報導〕市府斥資三億六千萬元的「大溪國小多功能運動中心」工程，被市議員楊朝偉抨擊包商違規動工，還將有價料變賣，認為監督單位未嚴格把關。市府教育局澄清表示，該工程為先拆除舊建築物後再辦理興建工程，屬拆除執照併建照申請辦理案，廢材均按數量計價，回收金額會依規定繳庫，學校是依規定辦理。

建管處已裁罰起造人

楊朝偉表示，新建工程擅自拆除部分，經市府政風處調查，建管處已裁罰起造人大溪國小約一萬元，政風處也查獲現場拆除的有價料已依照水泥或磚塊分類，鋼筋部分已運售、鐵皮價金為廿七萬元。他認為，該工程在申請舊建物拆除核准前就偷拆，還將鐵皮等材料變賣，完全無視公共工程流程。

教局：回收金額依規繳庫

教育局澄清表示，包商已於今年一月申請開工、開始計算工期，校方依契約同意廠商拆除，所造成違反建築法部分，建管處確實曾裁罰起造人大溪國小。

教育局表示，校方的裁罰金，會由廠商吸收，而舊校舍拆除的廢棄物，均依照水泥或磚塊分類，其他有價料如鋼筋、鐵皮，也依發包預算書編列的回收單價處理，會按實際數量計價，回收金額也會繳庫。

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