〈北部〉〈大溪國小運動中心工程〉挨批違規動工 變賣材料
2017-03-22
議員：監督單位未把關
〔記者李容萍／大溪報導〕市府斥資三億六千萬元的「大溪國小多功能運動中心」工程，被市議員楊朝偉抨擊包商違規動工，還將有價料變賣，認為監督單位未嚴格把關。市府教育局澄清表示，該工程為先拆除舊建築物後再辦理興建工程，屬拆除執照併建照申請辦理案，廢材均按數量計價，回收金額會依規定繳庫，學校是依規定辦理。
建管處已裁罰起造人
楊朝偉表示，新建工程擅自拆除部分，經市府政風處調查，建管處已裁罰起造人大溪國小約一萬元，政風處也查獲現場拆除的有價料已依照水泥或磚塊分類，鋼筋部分已運售、鐵皮價金為廿七萬元。他認為，該工程在申請舊建物拆除核准前就偷拆，還將鐵皮等材料變賣，完全無視公共工程流程。
教局：回收金額依規繳庫
教育局澄清表示，包商已於今年一月申請開工、開始計算工期，校方依契約同意廠商拆除，所造成違反建築法部分，建管處確實曾裁罰起造人大溪國小。
教育局表示，校方的裁罰金，會由廠商吸收，而舊校舍拆除的廢棄物，均依照水泥或磚塊分類，其他有價料如鋼筋、鐵皮，也依發包預算書編列的回收單價處理，會按實際數量計價，回收金額也會繳庫。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
特招甄選入學 2校祭出免學雜費
桃連區專業群科特招甄選入學即起至廿四日受理報名，有九校提供四十八科、二二九四個招生名額，比去年增加一成。其中，台北科技大學附屬桃園農工高級中…
網友回應
熱門新聞
- 彭文正質疑錄音中斷 檢察官笑「本來就這樣」
- 3醉男開水門 水庫200萬公升水流光光
- 台股青紅燈》什麼股票值得等待？
- Jimmy Choo春夏 迷幻交錯─植物裝置藝術 蜂鳥羽毛色彩 層疊創作鞋履
- 福島圍阻體內污水輻射量 高達11西弗
- 綠能推Light2輕量化模組
- 供兒留學買房買車 父控遺棄討房敗訴
- 李沛旭癡纏小薰 受封「黏黏哥」
- 馮勝賢4期許 盼培育更多大王
- 北韓再嗆美國 發布摧毀航母、轟炸機影片
- 長的美錯了嗎？哈佛研究：有害於愛情
- 為衣翻臉 見父背影 開富爸賓士撞死他
- 〈徵文大家談〉工作中，請許下心願
- 《謠言終結站》喝馬鈴薯水 不會讓白髮變黑
- 自由廣場》檢察官若回歸成「行政官」 非全民之福
- 山頭火拉麵 用過期黑胡椒、炸粉
- 國務院︰美完全沒改變對台立場
- 阿部寬月底快閃寶島 遺憾這件事
- 國藝會修組織章程 文化部年列預算補助
- 韓檢方結束馬拉松訊問 朴槿惠否認指控
- 小檔案》反恐訓練中心
- 新日光 去年每股虧損6.53元
- OECD警告：中國金融風險加劇
- 英發布班機電子裝置禁令 目標鎖定6國
- 「李永得穿拖鞋」變明星臉？台南警查到這毒犯來對比…
- 夢想NBA 胡瓏貿不怕被笑
- 今若協調不成 台鐵企工︰不排除5月大罷工
- 房價若下修15% 近半民眾考慮購屋
- 4次技術犯規 勇士雷霆惡鬥
- 周天成靠「秘密情人」突破瓶頸
- 傳金馬澎納核廢最終場 林全：不會黑箱作業
- 埃及街頭運動太震撼 台人也該看
- 〈旅遊的滋味〉沉醉議事亭
- 〈美味教室〉菜＋水果＋蛋白質＝能量沙拉
- 造船業者：台灣技術不輸韓國
- 北市掃毒 10高中職是熱區
- 亞洲盃資格賽》週日起拚會內 今踢越南磨刀
- 林威廷不怕K 今年力求打點
- 弘塑去年EPS15.9元 配現金10元
- 自由談》好無助的民調
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉〈大溪國小運動中心工程〉挨批違規動工 變賣材料
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分